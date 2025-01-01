images
Fotokvant RFLH-37 зажим с головкой для крепления на монитор или смартфон
Fotokvant
Артикул: MTG-1396

Fotokvant RFLH-37 кронштейн с шаровой головкой для крепления на монитор. 

Металлический кронштейн для установки периферийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма на монитор компьютера или ноутбука. Удобный вырез в корпусе кронштейна позволяет не перекрывать камеру на ноутбуке. Оснащен мягкими демпферами во избежании царапания. Как бонус может использоваться со смартфонами. 

