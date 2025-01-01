Fotokvant RFLH-37 зажим с головкой для крепления на монитор или смартфон

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Fotokvant RFLH-37 кронштейн с шаровой головкой для крепления на монитор.
Металлический кронштейн для установки периферийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма на монитор компьютера или ноутбука. Удобный вырез в корпусе кронштейна позволяет не перекрывать камеру на ноутбуке. Оснащен мягкими демпферами во избежании царапания. Как бонус может использоваться со смартфонами.
