Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона белый

Grifon WT-3715 – штатив, предназначенный для установки видеокамеры или фотокамеры, максимальная высота – 1470 мм.
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Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-9001 SM-CL2 – держатель для телефона белый.
Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.
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Grifon WT-3715 – штатив, предназначенный для установки видеокамеры или фотокамеры, максимальная высота – 1470 мм.
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