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Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона белый
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона белый
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона белый
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона белый

Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона белый

Fotokvant
Артикул: NVF-9001

Fotokvant NVF-9001 SM-CL2 – держатель для телефона белый.

Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.

Описание

Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона белый

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