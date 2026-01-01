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FeiyuTech Side Smartphone Adapter адаптер для смартфона
FeiyuTech Side Smartphone Adapter адаптер для смартфона
FeiyuTech Side Smartphone Adapter адаптер для смартфона
FeiyuTech Side Smartphone Adapter адаптер для смартфона
FeiyuTech Side Smartphone Adapter адаптер для смартфона

FeiyuTech Side Smartphone Adapter адаптер для смартфона

FeiyuTech
Артикул: DAN-3969

Адаптер для смартфона FeiyuTech Side Smartphone Adapter.

дает возможность крепления смартфона к штативу или другому приспособлению имеющему стандартное крепление 1/4 дюйма. Изготовлен из технополимера, винт - металл.

Описание

FeiyuTech Side Smartphone Adapter адаптер для смартфона

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