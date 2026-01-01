Falcon Eyes PhoneHolder 01M держатель для смартфона

Описание

Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M помогает быстро установить смартфон и направить камеру для съемки фото и видео, или просто использовать, как подставку для чтения и просмотра видео на экране устройства.Два отверстия с резьбой 1/4" позволяют присоединить держатель к стойке, ригу, штативу, моноподу (с соответствующей резьбой) и установить дополнительные аксессуары на держателе, такие как накамерный микрофон, небольшой осветитель и т.д. Для удержания держателя в руке предусмотрено специальное кольцо.

Характеристики: