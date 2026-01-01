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Falcon Eyes PhoneHolder 01M держатель для смартфона
Falcon Eyes PhoneHolder 01M держатель для смартфона
Falcon Eyes PhoneHolder 01M держатель для смартфона
Falcon Eyes PhoneHolder 01M держатель для смартфона
Falcon Eyes PhoneHolder 01M держатель для смартфона
Falcon Eyes PhoneHolder 01M держатель для смартфона
Falcon Eyes PhoneHolder 01M держатель для смартфона

Falcon Eyes PhoneHolder 01M держатель для смартфона

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8847

 Falcon Eyes PhoneHolder 01M – компактный многофункциональный держатель для смартфона, камера которого используется для фото- или видеосъемки. Наклон держателя регулируется в пределах 180, а ориентация камеры меняется бесступенчато, может быть вертикальной или горизонтальной направленности.
 

Описание

Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M помогает быстро установить смартфон и направить камеру для съемки фото и видео, или просто использовать, как подставку для чтения и просмотра видео на экране устройства.Два отверстия с резьбой 1/4" позволяют присоединить держатель к стойке, ригу, штативу, моноподу (с соответствующей резьбой) и установить дополнительные аксессуары на держателе, такие как накамерный микрофон, небольшой осветитель и т.д. Для удержания держателя в руке предусмотрено специальное кольцо.

Характеристики:

  • Ширина смартфона: от 56 до 86 мм
  • Размер держателя: 86х39х33 мм
  • Материал: ABS-пластик, метал, резина
  • Вес держателя: 40 г

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