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Raylab RL-RG01 клетка для смартфона
Raylab RL-RG01 клетка для смартфона

Raylab RL-RG01 клетка для смартфона

Raylab
Артикул: OLE-2416

Клетка риг для телефона включает 5 монтажных отверстий 1/4" и для крепления на стойку или штатив и 3 холодных башмака для установки дополнительных аксессуаров.  Зажим для телефона выполнен в виде регулируемого слайдера с фиксирующим винтом и мягкой прорезиненной вставкой. Клетка риг совместима со смартфонами шириной от 42 до 95 мм. Максимальная нагрузка 2 кг.

Описание

Характеристики:

  • ABS+TPR
  • Максимальная нагрузка, кг:2
  • Крепление:1/4-20 (5) , холодный башмак (3)
  • Ширина держателя смартфона:42-95 мм
  • Размер 130 х 255 х 52 мм
  • Вес 130 гр

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