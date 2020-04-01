Raylab RL-RG01 клетка для смартфона

Характеристики:
- ABS+TPR
- Максимальная нагрузка, кг:2
- Крепление:1/4-20 (5) , холодный башмак (3)
- Ширина держателя смартфона:42-95 мм
- Размер 130 х 255 х 52 мм
- Вес 130 гр
Москва
Малая Семеновская 3с6
Клетка риг для телефона включает 5 монтажных отверстий 1/4" и для крепления на стойку или штатив и 3 холодных башмака для установки дополнительных аксессуаров. Зажим для телефона выполнен в виде регулируемого слайдера с фиксирующим винтом и мягкой прорезиненной вставкой. Клетка риг совместима со смартфонами шириной от 42 до 95 мм. Максимальная нагрузка 2 кг.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.
Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.
Fotokvant HB-02 – шаровая голова Ballhead для мини-штатива с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка, кг – 2, вес, г – 85, высота, см – 6. Цвет - черный.
Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона. Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.
Светодиодный легкий компактный осветитель. Мощность 3,5 Вт, цветовая температура 6600K, световой поток 290Лм. 3 режима освещения. Крепление 1/4", в комплект входит адаптер для установки в "горячий башмак" камеры. Встроенный аккумулятор 500 мАч.
Системы BOYA BY-M1LV – это невероятно лёгкая, миниатюрная и простая в использовании 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для мобильных устройств, обеспечивающая высококачественный детальный звук. Данная серия системы состоит из двух разных приёмников. Приёмник BY-M1LV-U-RX, оснащённый USB-C разъёмом, позволяет работать с Android телефонами, планшетами и другими устройствами с USB-C портом. Нательный передатчик BY-M1LV-TX оснащён высококачественным встроенным микрофоном. Он достаточно маленький и лёгкий, что позволяет надёжно закрепить его на рубашке или любой другой одежде. Благодаря возможности регулировки усиления, громкости звука в наушниках и функции отключения звука вы полностью контролируете звук. Система BOYA BY-M1LV – отличное решение для ведения прямых трансляций, создания контента, мобильной журналистики и многого другого.