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Fotokvant FLH-KIT-08 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа
Fotokvant FLH-KIT-08 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа
Fotokvant FLH-KIT-08 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа
Fotokvant FLH-KIT-08 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа
Fotokvant FLH-KIT-08 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа
Fotokvant FLH-KIT-08 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа

Fotokvant FLH-KIT-08 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа

Fotokvant
Артикул: MTG-2258

Fotokvant FLH-KIT-08 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа. Комплект состоит из з адаптеров, изготовленных из латуни. Fotokvant FLH-05-BR переходник латунный 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8"Fotokvant FLH-01-BR универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма латунный и Fotokvant FLH-07-BR латунный винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма

Описание

Fotokvant FLH-KIT-08 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа

Комплектация

  • Fotokvant FLH-07-BR латунный винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
  • Fotokvant FLH-01-BR универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма латунный
  • Fotokvant FLH-05-BR переходник латунный 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8"

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