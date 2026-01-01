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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant FLH-KIT-08 набор латунных адаптеров 1/4 - 3/8 дюйма мама-папа. Комплект состоит из з адаптеров, изготовленных из латуни. Fotokvant FLH-05-BR переходник латунный 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8", Fotokvant FLH-01-BR универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма латунный и Fotokvant FLH-07-BR латунный винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.
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