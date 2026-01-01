Grifon RR-3570GS отражатель паук 89х178 см золото-серебро

GreenBean MicHolder 350C - карбоновая микрофонная удочка длиной 3,5 м.
Пятисекционная удочка имеет канал для кабеля, крепежный винт 1/4" и переходник 3/8". Вес - 0,63 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon RR-3570GS – отражатель прямоугольной формы. Имеет две рабочие отражающие поверхности – серебряную и золотую. Используется для получения различных световых эффектов. Устанавливается на студийные стойки. Размер, см – 89х178.
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GreenBean MicHolder 350C - карбоновая микрофонная удочка длиной 3,5 м.
Пятисекционная удочка имеет канал для кабеля, крепежный винт 1/4" и переходник 3/8". Вес - 0,63 кг.
Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.