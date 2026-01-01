Grifon RR-3570GS отражатель паук 89х178 см золото-серебро

Арт. VBR-505

до конца распродажи 7 дн, 8 ч

Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.