images
Grifon RR-3570GS отражатель паук 89х178 см золото-серебро

Grifon RR-3570GS отражатель паук 89х178 см золото-серебро

Grifon
Артикул: OLE-1275

Grifon RR-3570GS – отражатель прямоугольной формы. Имеет две рабочие отражающие поверхности – серебряную и золотую. Используется для получения различных световых эффектов. Устанавливается на студийные стойки. Размер, см – 89х178. 

Описание

Grifon RR-3570GS отражатель паук 89х178 см золото-серебро

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
GreenBean MicHolder 350C удочка микрофонная
GreenBean MicHolder 350C удочка микрофонная
GreenBean MicHolder 350C удочка микрофонная
Арт. NVF-8843
GreenBean MicHolder 350C удочка микрофонная
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 4 ч

GreenBean MicHolder 350C - карбоновая микрофонная удочка длиной 3,5 м.

Пятисекционная удочка имеет канал для кабеля, крепежный винт 1/4" и переходник 3/8". Вес - 0,63 кг.

-10 %7 860 ₽
7 070 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Арт. VBR-505
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 8 ч

Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.

-10 %2 170 ₽
1 950 ₽
В корзину
Grifon FT-300ZXZ лампа импульсная для zXz-300
Арт. NVF-5935
Grifon FT-300ZXZ лампа импульсная для zXz-300
Наличие
более 10 шт

Grifon FT-300ZXZ – лампа импульсная. Предназначена для использования с моноблоками Grifon zXz-300.

2 590 ₽
В корзину

Видео

Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Godox V1 не за горами, берегись Profoto!
Godox V1 не за горами, берегись Profoto!
Меланхолия, драма и сюрреализм в фотографиях Грегори Крюдсона
Меланхолия, драма и сюрреализм в фотографиях Грегори Крюдсона
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.