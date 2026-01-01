Aurora LP 812 S/G ткань для отражателя паук 80х120 см золото-серебро

Osram (64516) 230V GX6.35 300W – одноцокольная галогенная студийная лампа мощностью 300 Вт. Применяется, как пилотная лампа для приборов Hensel Expert и многих других.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora LP 812 S/G – светоотражающее полотно размером, см 80х120, с одной стороны имеет золотое покрытие, а с другой серебристое. Серебристая поверхность обеспечивает жесткое отражение с наименьшими потерями освещения. Без изменения цветовой температуры.
Золотая поверхность, как и серебристая, обеспечивает жесткое отражение, но с добавлением теплого золотистого оттенка. В основном используется в портретном освещении.
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Osram (64516) 230V GX6.35 300W – одноцокольная галогенная студийная лампа мощностью 300 Вт. Применяется, как пилотная лампа для приборов Hensel Expert и многих других.
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