Aurora LP 812 S/G ткань для отражателя паук 80х120 см золото-серебро

Артикул: NVF-8337

Aurora LP 812 S/G – светоотражающее полотно размером, см 80х120, с одной стороны имеет золотое покрытие, а с другой серебристое. Серебристая поверхность обеспечивает жесткое отражение с наименьшими потерями освещения. Без изменения цветовой температуры.

Золотая поверхность, как и серебристая, обеспечивает жесткое отражение, но с добавлением теплого золотистого оттенка. В основном используется в портретном освещении.







