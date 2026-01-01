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Aurora LP 812 S/G ткань для отражателя паук 80х120 см золото-серебро
Aurora LP 812 S/G ткань для отражателя паук 80х120 см золото-серебро

Aurora LP 812 S/G ткань для отражателя паук 80х120 см золото-серебро

Aurora
Артикул: NVF-8337

Aurora LP 812 S/G – светоотражающее полотно размером, см 80х120, с одной стороны имеет золотое покрытие, а с другой серебристое. Серебристая поверхность обеспечивает жесткое отражение с наименьшими потерями освещения. Без изменения цветовой температуры.

Золотая поверхность, как и серебристая, обеспечивает жесткое отражение, но с добавлением теплого золотистого оттенка. В основном используется в портретном освещении.



Описание

Aurora LP 812 S/G ткань для отражателя паук 80х120 см золото-серебро

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