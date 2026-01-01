KUPO KT-2436K 24”x36” Open End Net Kits комплект 6 шт флагов 60х90 см

Характеристики:
- Размер 60 х 90 см
- Неогнестойкий материал:
- Artifcial Silk - белый, 1,6 stops. Рассеивает и смягчает свет без применения внешнего отражения.
- Самозатухающий при горении материал:
- 1/4 Stop Silk - белый, 0,6 stops. Рассеивает свет без сильной потери интенсивности. Также хорошо отражает свет.
- Огнестойкий материал:
- White Single Nets - белый, 0,5 stops. Сокращает интенсивность света, а также смягчает свет.
- White Double Nets - белый, 1,0 stops. Сокращает интенсивность света, а также смягчает свет.
- Black Single Nets - чёрный, 0,6 stops. Сокращает интенсивность света без изменения цветовой температуры.
- Black Double Nets - чёрный, 1,2 stops. Сокращает интенсивность света без изменения цветовой температуры.
- Вес 10.58 кг