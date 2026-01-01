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KUPO KT-2436K 24”x36” Open End Net Kits комплект 6 шт флагов 60х90 см

KUPO KT-2436K 24”x36” Open End Net Kits комплект 6 шт флагов 60х90 см

Kupo
Артикул: OLE-1556

KUPO KT-2436K 24”x36” Open End Net Kits комплект 6 шт флагов 60х90 см

Флаги - ткань с различной светопропускной способностью на металлическом каркасе с установочным штырём 9,5 мм для моделирования освещения на съёмочной площадке. В комплекте 6 черных и белых флагов в транспортировочной сумке.

Описание

Характеристики:

  • Размер 60 х 90 см
  • Неогнестойкий материал:
  • Artifcial Silk - белый, 1,6 stops. Рассеивает и смягчает свет без применения внешнего отражения.
  • Самозатухающий при горении материал:
  • 1/4 Stop Silk - белый, 0,6 stops. Рассеивает свет без сильной потери интенсивности. Также хорошо отражает свет.
  • Огнестойкий материал:
  • White Single Nets - белый, 0,5 stops. Сокращает интенсивность света, а также смягчает свет.
  • White Double Nets - белый, 1,0 stops. Сокращает интенсивность света, а также смягчает свет.
  • Black Single Nets - чёрный, 0,6 stops. Сокращает интенсивность света без изменения цветовой температуры.
  • Black Double Nets - чёрный, 1,2 stops. Сокращает интенсивность света без изменения цветовой температуры.
  • Вес 10.58 кг

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