Характеристики:
- Для трубок Ø30-35 мм
- Комплект из 4 штук.
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KD-C25P Cable clip for tube size 30-35 mm зажим для кабеля 4 шт
Пластиковые зажимы для фиксации кабеля и ключа-шестигранника к стойкам, журавлю или автополу.
Характеристики:
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