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KUPO KD-C25P Cable clip for tube size 30-35 mm зажим для кабеля 4 шт

KUPO KD-C25P Cable clip for tube size 30-35 mm зажим для кабеля 4 шт

Kupo
Артикул: OLE-1509

KUPO KD-C25P Cable clip for tube size 30-35 mm зажим для кабеля 4 шт

Пластиковые зажимы для фиксации кабеля и ключа-шестигранника к стойкам, журавлю или автополу.


Описание

Характеристики:

  • Для трубок Ø30-35 мм
  • Комплект из 4 штук.

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