Характеристики:
- Для трубок Ø40-50 мм
- Комплект из 4 штук.
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KD-C40P Cable clip for tube size 40-50 mm зажим для кабеля 4 шт
Пластиковые зажимы для фиксации кабеля и ключа-шестигранника к стойкам, журавлю или автополу.
Характеристики:
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Цвет – серебристый.
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