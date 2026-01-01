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KUPO KD-C40P Cable clip for tube size 40-50 mm зажим для кабеля 4 шт

KUPO KD-C40P Cable clip for tube size 40-50 mm зажим для кабеля 4 шт

Kupo
Артикул: OLE-1510

KUPO KD-C40P Cable clip for tube size 40-50 mm зажим для кабеля 4 шт

Пластиковые зажимы для фиксации кабеля и ключа-шестигранника к стойкам, журавлю или автополу.


Описание

Характеристики:

  • Для трубок Ø40-50 мм
  • Комплект из 4 штук.

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