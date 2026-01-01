KUPO KD-C40P Cable clip for tube size 40-50 mm зажим для кабеля 4 шт

Арт. OLE-1556

KUPO KT-2436K 24”x36” Open End Net Kits комплект 6 шт флагов 60х90 см

Флаги - ткань с различной светопропускной способностью на металлическом каркасе с установочным штырём 9,5 мм для моделирования освещения на съёмочной площадке. В комплекте 6 черных и белых флагов в транспортировочной сумке.

