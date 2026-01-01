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-10 %
Godox BD-08 шторки с набором фильтров для AD400Pro
Godox BD-08 шторки с набором фильтров для AD400Pro

Godox BD-08 шторки с набором фильтров для AD400Pro

Godox
Артикул: DAN-4235

Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro.

Комплект включающий набор гелиевых фильтров (зеленый, синий, красный и желтый), соты и шторки для вспышки Godox AD400Pro.

Описание

Шторки позволяют ограничить распространение светового потока, соты сужают распространение луча в узкий пучок с мягкими краями, а цветные фильтры предназначены для решения различных художественных задач.

Комплектация

  • Шторки - 1.
  • Сотовая сетка - 1.
  • Цветные фильтры - 4.

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