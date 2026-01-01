Godox BD-08 шторки с набором фильтров для AD400Pro

Арт. NVF-7146

Grifon R-56 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков.

С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 56. Вес - 0,2 кг.

