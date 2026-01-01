Falcon Eyes FF1520 фрост рама.

Описание

Фрост рама Falcon Eyes FF1520 представляет собой каркас с двумя полотнами в комплекте (белый просветный и черный/серебристый двухсторонний). Может служить светорассеивателем или отражателем при портретной, предметной и других видах фотосъемок. Также полотна можно использовать в качестве фона в студийной или выездной съемке.

Рассеиватель большого размера из высококачественного полиэстера эффективно смягчает резкий свет и создает мягкий естественный поток света, что особенно подходит для портретной фотографии.

Двустороннее полотно отражателя используется для блокировки и перенаправления света. Черная сторона служит для создания глубоких направленных теней, серебристое – более яркого и контрастного освещения.

Износостойкая прочная ткань не потребует особого ухода, достаточно протереть полотно сухой тряпкой.

Составной каркас фрост рамы собирается из алюминиевых трубок Ø25 мм и 22 мм, соединяющихся между собой подпружиненными фиксаторами. Легкий и достаточно прочный, он не деформируется даже при длительном использовании. Способен выдержать множество сборок и переездов.

Каркас состоит из вращающейся рамы для закрепления полотна, установленной на телескопическую опорную конструкцию с колесами; полотно ; просто натягивается на раму

Высота установленной фрост рамы регулируется от 225 до 317см (по верхнему краю), а угол вращения на – 360°. Размер рамы 145х200см.

Фрост раму на колесах можно перемещать по студии непосредственно во время съемки. Все 4 колеса оснащены тормозами.

В комплект входит удобная сумка-чехол для хранения комплектующих.

Характеристики: