Falcon Eyes FF1520 фрост рама.

Фрост рама Falcon Eyes FF1520 представляет собой каркас с двумя полотнами в комплекте (белый просветный и черный/серебристый двухсторонний). Может служить светорассеивателем или отражателем при портретной, предметной и других видах фотосъемок. Также полотна можно использовать в качестве фона в студийной или выездной съемке.
Рассеиватель большого размера из высококачественного полиэстера эффективно смягчает резкий свет и создает мягкий естественный поток света, что особенно подходит для портретной фотографии.
Двустороннее полотно отражателя используется для блокировки и перенаправления света. Черная сторона служит для создания глубоких направленных теней, серебристое – более яркого и контрастного освещения.
Износостойкая прочная ткань не потребует особого ухода, достаточно протереть полотно сухой тряпкой.
Составной каркас фрост рамы собирается из алюминиевых трубок Ø25 мм и 22 мм, соединяющихся между собой подпружиненными фиксаторами. Легкий и достаточно прочный, он не деформируется даже при длительном использовании. Способен выдержать множество сборок и переездов.
Каркас состоит из вращающейся рамы для закрепления полотна, установленной на телескопическую опорную конструкцию с колесами; полотно ; просто натягивается на раму
Высота установленной фрост рамы регулируется от 225 до 317см (по верхнему краю), а угол вращения на – 360°. Размер рамы 145х200см.
Фрост раму на колесах можно перемещать по студии непосредственно во время съемки. Все 4 колеса оснащены тормозами.
В комплект входит удобная сумка-чехол для хранения комплектующих.
Характеристики:
- Модель - FF1520
- Размер рамы - 145х200см
- Высота установленной фрост-рамы - 225…317см
- Диаметр труб каркаса - 25/22 мм
- Материал каркаса - алюминиевый сплав
- Материал полотен - полиэстер
- Цвет полотен - Черный/серебро, белый
- Размер упаковки - 1000х335х120мм
- Вес с упаковкой - 6.7кг