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Falcon Eyes FF1520 фрост рама
Falcon Eyes FF1520 фрост рама
Falcon Eyes FF1520 фрост рама
Falcon Eyes FF1520 фрост рама
Falcon Eyes FF1520 фрост рама
Falcon Eyes FF1520 фрост рама
Falcon Eyes FF1520 фрост рама

Falcon Eyes FF1520 фрост рама

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9980

Falcon Eyes FF1520 фрост рама.

Размер рамы 145х200см, высота 225–317см, алюминиевый каркас на 4 колесах, 2 полотна (белый просветный и черный/серебристый двухсторонний), сумка для переноски.

Описание

Фрост рама Falcon Eyes FF1520 представляет собой каркас с двумя полотнами в комплекте (белый просветный и черный/серебристый двухсторонний). Может служить светорассеивателем или отражателем при портретной, предметной и других видах фотосъемок. Также полотна можно использовать в качестве фона в студийной или выездной съемке.

Рассеиватель большого размера из высококачественного полиэстера эффективно смягчает резкий свет и создает мягкий естественный поток света, что особенно подходит для портретной фотографии.

Двустороннее полотно отражателя используется для блокировки и перенаправления света. Черная сторона служит для создания глубоких направленных теней, серебристое – более яркого и контрастного освещения.

Износостойкая прочная ткань не потребует особого ухода, достаточно протереть полотно сухой тряпкой.

Составной каркас фрост рамы собирается из алюминиевых трубок Ø25 мм и 22 мм, соединяющихся между собой подпружиненными фиксаторами. Легкий и достаточно прочный, он не деформируется даже при длительном использовании. Способен выдержать множество сборок и переездов.

Каркас состоит из вращающейся рамы для закрепления полотна, установленной на телескопическую опорную конструкцию с колесами; полотно ; просто натягивается на раму

Высота установленной фрост рамы регулируется от 225 до 317см (по верхнему краю), а угол вращения на – 360°. Размер рамы 145х200см.

Фрост раму на колесах можно перемещать по студии непосредственно во время съемки. Все 4 колеса оснащены тормозами.

В комплект входит удобная сумка-чехол для хранения комплектующих.

Характеристики:

  • Модель - FF1520
  • Размер рамы - 145х200см
  • Высота установленной фрост-рамы - 225…317см
  • Диаметр труб каркаса - 25/22 мм
  • Материал каркаса - алюминиевый сплав
  • Материал полотен - полиэстер
  • Цвет полотен - Черный/серебро, белый
  • Размер упаковки - 1000х335х120мм
  • Вес с упаковкой - 6.7кг

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