Fotokvant RFB-4560 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 45х60 см

Арт. MTG-1391

до конца распродажи 5 дн, 14 ч

Paralite Grid 30x120 соты для KU-4S 30x120.

Сотовая решетка создает более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывает объем и подчеркивает структуру. Компактна в сложенном виде. Размер 30 х 120 см. Размер ячейки 4 х 4 см. Глубина 4 см. Рекомендована к использованию с Paralite KU-4S 30x120 стрипбокс 30x120 см легкосборный. Так же может быть использована с стрипбоксами других производителей аналогичного размера.