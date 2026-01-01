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Fotokvant RFB-4560 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 45х60 см
Fotokvant RFB-4560 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 45х60 см
Fotokvant RFB-4560 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 45х60 см
Fotokvant RFB-4560 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 45х60 см

Fotokvant RFB-4560 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 45х60 см

Fotokvant
Артикул: DAN-7875

Отражатель Fotokvant RFB-4560 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 45х60 см.

Комплект тканевых отражателей четырех популярных цветов (черный, белый, серебро и золотой) для фрост-рамы размером 45х60 см.

Описание

Fotokvant RFB-4560 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 45х60 см

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