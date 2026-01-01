Fotokvant RFB-4560 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 45х60 см

Falcon Eyes MB-180T - многофункциональная телескопическая штанга, длиной 71 - 178 см, имеет 3 секции, максимальную нагрузку 3 кг, на концах два несъемных шпигота Ø5/8” с винтами 1/4" и 3/8''.
Москва
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Отражатель Fotokvant RFB-4560 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 45х60 см.
Комплект тканевых отражателей четырех популярных цветов (черный, белый, серебро и золотой) для фрост-рамы размером 45х60 см.
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Falcon Eyes MB-180T - многофункциональная телескопическая штанга, длиной 71 - 178 см, имеет 3 секции, максимальную нагрузку 3 кг, на концах два несъемных шпигота Ø5/8” с винтами 1/4" и 3/8''.
Huanuo HN-4A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 15 мм 6 шт для полнокадровых матриц. 6 влажных швабр для окончательной очистки матриц камер размером 15 мм.
Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.
Paralite Grid 30x120 соты для KU-4S 30x120.
Сотовая решетка создает более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывает объем и подчеркивает структуру. Компактна в сложенном виде. Размер 30 х 120 см. Размер ячейки 4 х 4 см. Глубина 4 см. Рекомендована к использованию с Paralite KU-4S 30x120 стрипбокс 30x120 см легкосборный. Так же может быть использована с стрипбоксами других производителей аналогичного размера.
Kupo KT-1824OQ - флаг белого цвета.
Предназначен для рассеивания светового потока без сильной потери интенсивности. Изготовлен из самозатухающего при горении материала белого цвета 1/4 Stop Silk, 0,6 стоп, на металлической раме с установочным штырем диаметром 9,5 мм. Размер 45х60 см.
Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.
Fotokvant RFM-4048-02 флаг-маска Гобо позволяет создавать проекционные узоры на поверхности. Устанавливается перед осветительным прибором. Имеет одну сторону белую другую черную, что позволяет создавать жесткий или отраженный свет.
Важно, не использовать вблизи галогенных осветителей!
Струбцина Fotokvant RMU-5 с пальцем.
Металлическая струбцина со стандартным пальцем для установки оборудования, имеющего подходящее посадочное гнездо. Может закрепляться как на плоской поверхности (край стола), так и на всевозможных стойках и перекладинах. Внутренняя поверхность зажимных губок имеет уплотняющее покрытие, обеспечивающее надежную фиксацию и препятствующее повреждению поверхности на которую устанавливается струбцина. Труба - 70 мм, максимальная ровная поверхность - 60 см, минимальная - 10 мм. Вес - 0,7 кг.