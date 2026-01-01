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Fotokvant FRR-4560 фрост-рама разборная 45х60 см
Fotokvant FRR-4560 фрост-рама разборная 45х60 см
Fotokvant FRR-4560 фрост-рама разборная 45х60 см
Fotokvant FRR-4560 фрост-рама разборная 45х60 см

Fotokvant FRR-4560 фрост-рама разборная 45х60 см

Fotokvant
Артикул: DAN-7878

Фрост-рама Fotokvant FRR-4560 разборная 45х60 см.

Фрост-рама используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. Размер - 45х60 см (сварной конструктив). Занимает в сборном виде минимум места. Внимание! В комплект поставки входит только рама.

Описание

Фрост-рама служит держателем для различных фильтров и масок, позволяет использовать конверсионные фильтры на просвет, диффузные фильтры для рассеивания света и черные непрозрачные фильтры для использования в качестве флагов.

На раму натягивается фрост различной плотности или ткань с различным коэффициентом пропускания. Cвет, проходя через раму, рассеивается или смягчается до нужного состояния. Диффузные фильтры позволяют не только рассеивать свет, но и регулировать его жесткость, изменяя расстояние между фильтром и источником света.

Для удобства транспортировки фрост-рама сделана разборной. Надежные крепления позволят разобрать и собрать фрост-раму очень быстро, что дает возможность использовать ее не только в студии, но и на выездных съемках.

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