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Fotokvant FRN-122 KIT фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте
Fotokvant FRN-122 KIT фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте
Fotokvant FRN-122 KIT фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте
Fotokvant FRN-122 KIT фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте
Fotokvant FRN-122 KIT фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте
Fotokvant FRN-122 KIT фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте

Fotokvant FRN-122 KIT фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте

Fotokvant
Артикул: DAN-3262

Фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте Fotokvant FRN-122 KIT.

Фрост-рама размером 122х122 см, используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. В комплекте поставки рассеиватель из полиэфирной ткани со светопропускной способностью 50%, дает компенсацию экспозиции в 1 стоп.

Описание

На раму натягивается фрост разной плотности или ткань с различным коэффициентом пропускания. Cвет, проходя через раму, рассеивается или смягчается до нужного состояния. Диффузные фильтры позволяют не только расcеивать свет, но и регулировать его жесткость, изменяя расстояние между фильтром и источником света.

Для установки фрост-рамы на стойку необходимо дополнительно приобрести муфту-крепление, например, Fotokvant RMU-2.

Рама изготовлена из алюминия, размер - 122х122 см.

В комплекте с рамой поставляется тканевый рассеиватель со светопропускной способностью 50%. Он позволяет получить мягкий рассеянный свет и дает компенсацию экспозиции в 1 стоп. Рассеиватель крепится к фрост-раме при помощи резинок. Материал изготовления - полиэфирная ткань.

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