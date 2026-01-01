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Visico TR-051 Silver/Gold треугольный отражатель серебро/золото 80 см

Visico TR-051 Silver/Gold треугольный отражатель серебро/золото 80 см

Visico
Артикул: DAN-0318

Visico TR-051 Silver/Gold – гибкий треугольный держатель серебро/золото размером 80 см. Используется для рассеивания светового потока. Благодаря габаритам и удобству в транспортировке и использовании может с успехом применяться как при выездной, так и при студийной съемке.

Описание

Visico TR-051 Silver/Gold треугольный отражатель серебро/золото 80 см

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