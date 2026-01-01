Visico TR-051 Silver/Gold треугольный отражатель серебро/золото 80 см

Фотобокс Fotokvant BOX-80LED c LED освещением, размер - 80x80х80 см.
Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico TR-051 Silver/Gold – гибкий треугольный держатель серебро/золото размером 80 см. Используется для рассеивания светового потока. Благодаря габаритам и удобству в транспортировке и использовании может с успехом применяться как при выездной, так и при студийной съемке.
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Фотобокс Fotokvant BOX-80LED c LED освещением, размер - 80x80х80 см.
Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном.
Falcon Eyes ST-083/W-803 – легкая стойка из алюминия без амортизатора. Предназначена для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Вес 0,95 кг, головка 5/8", резьба 1/4" и 3/8", имеет пластиковые винтовые зажимы. Максимальная нагрузка – 2 кг.