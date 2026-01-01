images
Lastolite LS2611 Strobo ezybox адаптер для установки Strobo

Lastolite LS2611 Strobo ezybox адаптер для установки Strobo

Lastolite
Артикул: OLE-0474

Lastolite LS2611 Strobo ezybox – адаптер для работы Ezybox со Strobo. Система магнитных точек позволит быстро и безопасно устанавливать различные аксессуары, такие как сотовые решетки, гелевые фильтры или шторки.

Описание

Lastolite LS2611 Strobo ezybox адаптер для установки Strobo

Комплектация

   

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Lastolite LS2414 EzyBox Hotshoe установочная площадка для софтбоксов
Арт. FTR-896
Lastolite LS2414 EzyBox Hotshoe установочная площадка для софтбоксов
Наличие
в наличии 1-3 шт

Держатель вспышки Lastolite Ezybox Hotshoe модернизирован для софтбоксов Ezybox. 

5 490 ₽
В корзину
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Арт. NVF-3245
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке. В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. 6 цветов в наборе.

6 520 ₽
В корзину

Видео

Просто о том, что такое ГРИП и от чего она зависит
Просто о том, что такое ГРИП и от чего она зависит
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Родни Смит
Родни Смит
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.