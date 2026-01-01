Lastolite LS2611 Strobo ezybox адаптер для установки Strobo

Держатель вспышки Lastolite Ezybox Hotshoe модернизирован для софтбоксов Ezybox.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LS2611 Strobo ezybox – адаптер для работы Ezybox со Strobo. Система магнитных точек позволит быстро и безопасно устанавливать различные аксессуары, такие как сотовые решетки, гелевые фильтры или шторки.
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Держатель вспышки Lastolite Ezybox Hotshoe модернизирован для софтбоксов Ezybox.
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке. В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. 6 цветов в наборе.