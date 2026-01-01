Godox RFT-05-26351 отражатель 5 в 1 60 см

Falcon Eyes CFR-32G HL – круглый односторонний отражатель.
Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 82 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Круглый отражатель Godox RFT-05 с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет).
Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер - 60 см.
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Falcon Eyes CFR-32G HL – круглый односторонний отражатель.
Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 82 см.
Falcon Eyes RBH-2258 – держатель оснащен поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубы диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.
Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Внимание! Стойка и отражатель приобретаются отдельно. Вес - 0,8 кг.
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT.
Комплект постоянного света суммарной мощностью 100 Вт для видео и фотосъемки. Комплект включает в себя два осветителя LH-E27х1, два осветителя LH-27SU с мощными светодиодными лампами типа Corn (5500 К, CRI>98), два софтбокса размером 50х70 см, четыре фотозонта UR-32 (2 светорассеивающих, 2 светоотражающих) и шесть стоек L-2000 высотой 75-200 cм. Также в комплекте поставки три цветных фона (черный, белый, зеленый) и перекладина LSB-425. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в сумке G-006.
Falcon Eyes L-150/B – напольная стальная стойка-база, максимальная рабочая высота составляет 15 см. Голова 5/8", резьба 1/4" и 3/8", оснащена поворотными ножками. Вес 0,5 кг.
Зажим для отражателя предназначен для фиксации отражателя на стойке. Простота и функциональность данного зажима позволяет легко его устанавливать на любую студийную стойку или журавль. Зажим имеет стандартный диаметр студийной стойки (посадочный адаптер 5/8 дюйма - 16 мм)
Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2.
Трехсекционный алюминиевый штатив (диаметр секций 25, 22, 19 мм). Оснащен видеоголовой, быстросъемной площадкой и выдерживает нагрузку до 4 килограмм. Максимальная высота - 176 см, минимальная высота - 42 см, длина в сложенном виде - 70 см. Вес - 1,96 кг.