images
-10 %
Godox RFT-05-26351 отражатель 5 в 1 60 см

Godox RFT-05-26351 отражатель 5 в 1 60 см

Godox
Артикул: DAN-8424

Круглый отражатель Godox RFT-05 с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет).
Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер - 60 см.

Описание

Godox RFT-05-26351 отражатель 5 в 1 60 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes CFR-32G HL отражатель круглый 82 см с ручками цвет золотой
Falcon Eyes CFR-32G HL отражатель круглый 82 см с ручками цвет золотой
Falcon Eyes CFR-32G HL отражатель круглый 82 см с ручками цвет золотой
Арт. NVF-8956
Falcon Eyes CFR-32G HL отражатель круглый 82 см с ручками цвет золотой
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 2 ч

Falcon Eyes CFR-32G HL – круглый односторонний отражатель.

Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 82 см. 

-10 %980 ₽
880 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Арт. VBR-114
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Falcon Eyes RBH-2258 – держатель оснащен поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубы диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.

Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Внимание! Стойка и отражатель приобретаются отдельно. Вес - 0,8 кг.

-10 %2 610 ₽
2 340 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT комплект студийного оборудования
Арт. DAN-5420
Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT комплект студийного оборудования
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT.

Комплект постоянного света суммарной мощностью 100 Вт для видео и фотосъемки. Комплект включает в себя два осветителя LH-E27х1, два осветителя LH-27SU с мощными светодиодными лампами типа Corn (5500 К, CRI>98), два софтбокса размером 50х70 см, четыре фотозонта UR-32 (2 светорассеивающих, 2 светоотражающих) и шесть стоек L-2000 высотой 75-200 cм. Также в комплекте поставки три цветных фона (черный, белый, зеленый) и перекладина LSB-425. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в сумке G-006.

-10 %11 890 ₽
10 700 ₽
В корзину
Falcon Eyes L-150/B cтойка напольная база
Арт. VBR-500
Falcon Eyes L-150/B cтойка напольная база
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes L-150/B – напольная стальная стойка-база, максимальная рабочая высота составляет 15 см. Голова 5/8", резьба 1/4" и 3/8", оснащена поворотными ножками. Вес 0,5 кг.

1 160 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes MC-1048 зажим для установки отражателя
Арт. VBR-135
Falcon Eyes MC-1048 зажим для установки отражателя
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Зажим для отражателя предназначен для фиксации отражателя на стойке. Простота и функциональность данного зажима позволяет легко его устанавливать на любую студийную стойку или журавль. Зажим имеет стандартный диаметр студийной стойки (посадочный адаптер 5/8 дюйма - 16 мм)

-10 %420 ₽
370 ₽
В корзину
Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 штатив
Арт. DAN-4165
Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 штатив
Наличие
более 10 шт

Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2.

Трехсекционный алюминиевый штатив (диаметр секций 25, 22, 19 мм). Оснащен видеоголовой, быстросъемной площадкой и выдерживает нагрузку до 4 килограмм. Максимальная высота - 176 см, минимальная высота - 42 см, длина в сложенном виде - 70 см. Вес - 1,96 кг.

6 450 ₽
В корзину

Видео

Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Ли Миллер: модная модель, военный фотокорреспондент, известный кулинар
Ли Миллер: модная модель, военный фотокорреспондент, известный кулинар
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.