Fotokvant R2-150200GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро 150х200 см

Falcon Eyes CBH-REEL – подъемник фона. Предназначен для установки непосредственно на стойки, горизонтальные или вертикальные трубы. Система крепления только для фонов намотанных на трубу до 55 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant R2-150200GS большой складной двухцветный отражатель. Одна поверхность золотая, другая серебро. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 150x200. Вес - 1,85 кг.
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Falcon Eyes CBH-REEL – подъемник фона. Предназначен для установки непосредственно на стойки, горизонтальные или вертикальные трубы. Система крепления только для фонов намотанных на трубу до 55 мм.
Grifon SB-80120 – софтбокс для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.
Размер 80х120 см. Байонет Bowens.
Компактный мощный светодиодный осветитель, построенный на COB кристалле. Байонет Bowens. Мощность 200 Вт (в режиме режим MAX Extreme до 300 Вт), цветовая температура 2700-6500К. Универсальный источник света для фото- или видеосъемки. Поворотный на 180° кронштейн рукоятки, интегрированный в корпус источника позволяет менять углол наклона. Благодаря компактным размерам можно использовать в условиях ограниченного пространства.
Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.