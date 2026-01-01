Fotokvant R2-150200GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро 150х200 см

Артикул: NVF-8338

Fotokvant R2-150200GS большой складной двухцветный отражатель. Одна поверхность золотая, другая серебро. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 150x200. Вес - 1,85 кг.

