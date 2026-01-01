Fotokvant R7-80 светоотражатель 7 в 1 диаметром 80 см

- серебряный – для повышения контраста
- золотой – для придания теплого оттенка
- синий – служит в качестве фона для предметной фотосъемки
- белый – дает нейтральную цветовую температуру
- диффузный (на просвет) – для мягкого, бестеневого освещения
- зеленый – служит в качестве фона для предметной фотосъемки
Фон нетканый Fotokvant BN-2150. Размер 2,1х5,0 м. Цвет красный.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.