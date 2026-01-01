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Fotokvant R7-80 светоотражатель 7 в 1 диаметром 80 см

Fotokvant R7-80 светоотражатель 7 в 1 диаметром 80 см

Fotokvant
Артикул: NVF-7317

Fotokvant R7-80 – отражатель с семью поверхностями (белая, синяя, серебристая, золотая, золотистая, зеленая и на просвет).

Рефлектор незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер, см – 80.

Описание

Характеристики:
  • серебряный – для повышения контраста
  • золотой – для придания теплого оттенка
  • синий – служит в качестве фона для предметной фотосъемки
  • белый – дает нейтральную цветовую температуру
  • диффузный (на просвет) – для мягкого, бестеневого освещения
  • зеленый – служит в качестве фона для предметной фотосъемки

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