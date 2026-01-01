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Fotokvant Color Kit (8340) набор №3 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Fotokvant Color Kit (8340) набор №3 цветных гелевых фильтров 30x30 см

Fotokvant Color Kit (8340) набор №3 цветных гелевых фильтров 30x30 см

Fotokvant
Артикул: NVF-8340

Fotokvant Color Kit (8340) – комплект конверсионных фильтров для контроля над цветовой температурой различных по типу источников света, создании на базе совмещения цветовых температур множества эффектов, а также для имитации различных условий освещения. В комплекте основные цветные, конверсионные, диффузные и нейтрально-серые фильтры для решения большинства задач, возникающих при съемке в студии, в интерьере, на пленэре. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. Количество, шт. – 24. Цветов в наборе – 12.




Описание

  • 201 - Пропускная способность фильтра 34%. Преобразует 3200К в 5700K.
  • 202 - Пропускная способность фильтра 54,9%. Преобразует 3200К в 4300K.
  • 203 - Пропускная способность фильтра 69,3%. Преобразует 32000К в 3600K.
  • 204 - Пропускная способность фильтра 55,4%. Преобразует 6500К в 3200K.
  • 205 - Пропускная способность фильтра 70,8%. Преобразует 6500К в 3800K.
  • 206 - Пропускная способность фильтра 79,1%. Преобразует 6500К в 4600K.
  • 223 - Пропускная способность фильтра 85,2%. Преобразует 6500К в 5550K.
  • ND3 - Пропускная способность фильтра 51,2%
  • ND6 - Пропускная способность фильтра 23,5%.
  • 250 - Пропускная способность фильтра 60%.
  • 216 - Пропускная способность фильтра 36%
  • 251 - Пропускная способность фильтра 80%

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