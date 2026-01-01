Fotokvant Color Kit (8340) набор №3 цветных гелевых фильтров 30x30 см

- 201 - Пропускная способность фильтра 34%. Преобразует 3200К в 5700K.
- 202 - Пропускная способность фильтра 54,9%. Преобразует 3200К в 4300K.
- 203 - Пропускная способность фильтра 69,3%. Преобразует 32000К в 3600K.
- 204 - Пропускная способность фильтра 55,4%. Преобразует 6500К в 3200K.
- 205 - Пропускная способность фильтра 70,8%. Преобразует 6500К в 3800K.
- 206 - Пропускная способность фильтра 79,1%. Преобразует 6500К в 4600K.
- 223 - Пропускная способность фильтра 85,2%. Преобразует 6500К в 5550K.
- ND3 - Пропускная способность фильтра 51,2%
- ND6 - Пропускная способность фильтра 23,5%.
- 250 - Пропускная способность фильтра 60%.
- 216 - Пропускная способность фильтра 36%
- 251 - Пропускная способность фильтра 80%
Fotokvant PEN-Black – легкостираемый карандаш для хлопушки черный, ширина рисуемой линии 2 мм.
Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность в течении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!