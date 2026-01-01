Godox UB-L2 зонт просветный 150 см

Рассеиватель Godox DPU-165T просветный для фотозонта. Применяется для параболических фотозонтов Godox UB-165S серебро и Godox UB-165W белый. Преобразует фотозонт в софтбокс.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зонт просветный Godox UB-L2, диаметр - 150 см.
Зонт на просвет, изготовлен из высококачественного материала. Позволяет получить мягкий
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Рассеиватель Godox DPU-165T просветный для фотозонта. Применяется для параболических фотозонтов Godox UB-165S серебро и Godox UB-165W белый. Преобразует фотозонт в софтбокс.
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-228.
Накамерный осветитель на базе 228 светодиодов мощностью 20 Вт, предназначен для профессиональной работы с видео- и фотокамерами. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом.
Стойка Fotokvant LS-2101B с креплением для вспышки и зонта.
Трехколенная легкая студийная стойка Fotokvant LS-2100B без амортизации с сумкой-чехлом идет в комплекте с креплением Fotokvant RFLH-06 для вспышки и зонта. Стойка оснащена фиксаторами-клипсами. Минимальная рабочая высота 84 см, максимальная рабочая высота 203 см, в сложенном состоянии 74 см. Цвет - черный.
Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.
Godox UB-008-101 - зонт на просвет, диаметр 101 см.
Фотозонт позволяет получить мягкий
Grifon R-7011 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 71x112.
Рассеиватель Fotokvant U-SB-165 для параболического зонта 165 см. Тканевый рассеиватель при использовании превращает параболический зонт в полноценный софтбокс. Диаметр - 165 см.
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм. Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.
Fotokvant RT-16C – радиосинхронизатор 16-канальный с креплением для зонта. Предназначен для системы Canon.
Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с более ранними моделями RT-04.
Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приемник приобретается отдельно).