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Godox UB-L2 зонт просветный 150 см
Godox UB-L2 зонт просветный 150 см
Godox UB-L2 зонт просветный 150 см
Godox UB-L2 зонт просветный 150 см
Godox UB-L2 зонт просветный 150 см

Godox UB-L2 зонт просветный 150 см

Godox
Артикул: DAN-5588

Зонт просветный Godox UB-L2, диаметр - 150 см.

Зонт на просвет, изготовлен из высококачественного материала. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Отлично подходит для съемки на выезде. Имеет 16 спиц выполненных из стекловолокна. Диаметр - 150 см. Комплектуется чехлом.

Описание

Godox UB-L2 зонт просветный 150 см

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