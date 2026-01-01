Godox UB-130W параболический зонт белый /черный

Характеристики:
- Вес - 1.1 кг,
- Глубина зонта - 45 см.,
- Длина в сложенном виде - 87 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox UB-130W - глубокий зонт диаметром 130 см (51'') с черной внешней и внутренней белой параболической отражающей поверхностью. Белая светоотражающая поверхность не меняет цветовой температуры источника света. Зонт может использоваться совместно со студийными вспышками или светодиодными осветителями. Фотозонт имеет практически круглую форму благодаря 16 спицам, отлично подойдет для портретной съемки.
Характеристики:
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Fotokvant U-130S Para - глубокий параболический серебряный зонт диаметром 130 см. Предназначен для получения направленного света.
Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками.
Fotokvant FM-02 – цветовая фотошкала. Имеет 24 оттенка цвета, которые тщательно подобраны для возможности проведения качественной цветокоррекции изображения. Может быть использована в фото- и видеосъемке. Для точной цветокоррекции с обратной стороны шкалы указаны точные данные RGB. Размер шкалы 21х15 см.
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Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.
Рассеиватель Fotokvant U-SB-130 для параболического зонта 130 см.
Тканевый рассеиватель при использовании превращает параболический зонт в полноценный софтбокс. Диаметр - 130 см.
Grifon SN-202 – насадка тубус с сотами и цветными фильтрами. В узкой носовой части диаметр 6 см. Длина насадки – 23 см. Материал изготовления – алюминий. Рекомендуется для достижения различных эффектов в творческой фотографии. Байонет Bowens.