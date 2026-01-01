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Godox UB-130W параболический зонт белый /черный
Godox UB-130W параболический зонт белый /черный
Godox UB-130W параболический зонт белый /черный
Godox UB-130W параболический зонт белый /черный

Godox UB-130W параболический зонт белый /черный

Godox
Артикул: DAN-8674

Godox UB-130W - глубокий зонт диаметром 130 см (51'') с черной внешней и внутренней белой параболической отражающей поверхностью. Белая светоотражающая поверхность не меняет цветовой температуры источника света. Зонт может использоваться совместно со студийными вспышками или светодиодными осветителями. Фотозонт имеет практически круглую форму благодаря 16 спицам, отлично подойдет для портретной съемки.

Описание

Характеристики:

  • Вес - 1.1 кг,
  • Глубина зонта - 45 см.,
  • Длина в сложенном виде - 87 см.

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