Fotokvant U-130S Para параболический глубокий зонт серебряный 130 см

Fotokvant U-130S Para – глубокий параболический зонт серебряный 130 см
Fotokvant U-130S Para (артикул NVF-9136) – это глубокий параболический зонт с серебряным отражающим покрытием диаметром 130 см, предназначенный для получения направленного, контрастного света. В отличие от обычных зонтов, параболическая форма устраняет высокое рассеивание и позволяет точно контролировать световой поток, делая его более сфокусированным и управляемым.
Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью, что обеспечивает максимальную светоотдачу и позволяет эффективно использовать мощность вспышек. Фиберглассовые спицы делают конструкцию прочной, упругой и одновременно лёгкой, благодаря чему зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками. Зонт поставляется в комплекте с сумкой-чехлом для удобного хранения и переноски.
Назначение и применение
- Портретная съёмка: создание драматичного, контрастного света с чёткими тенями.
- Рекламная и предметная съёмка: акцентное освещение для выделения текстур и форм.
- Студийная работа: используется как ключевой или контровой источник света.
- Выездная съёмка: лёгкая и компактная конструкция удобна для транспортировки.
Ключевые особенности
- Параболическая форма: глубокий купол обеспечивает направленный свет с минимальным рассеиванием.
- Серебряное покрытие: высокая отражающая способность, максимальная светоотдача, контрастный рисунок света.
- Диаметр 130 см: универсальный размер для портретной съёмки и работы с группой.
- Фиберглассовые спицы: прочная, упругая и лёгкая конструкция, устойчивая к нагрузкам.
- Компактное хранение: зонт легко раскладывается и в сложенном состоянии не занимает много места.
- Сумка-чехол в комплекте: для удобной транспортировки и хранения.
Технические характеристики
- Тип: глубокий параболический зонт-отражатель
- Диаметр: 130 см
- Цвет покрытия: серебряный
- Материал покрытия: высокоотражающий материал
- Спицы: фибергласс (стекловолокно)
- Стержень: стандартный диаметр 8 мм
- Комплектация: зонт, сумка-чехол
- Применение: студийная и портретная съёмка, работа с импульсным и постоянным светом
Преимущества параболических зонтов
- Направленный свет: в отличие от обычных зонтов, параболическая форма фокусирует световой поток, уменьшая рассеивание.
- Мягкий край: глубокий купол создаёт чёткий свет с мягким переходом к теням.
- Универсальность: подходит для использования в студии и на выезде, с вспышками и постоянным светом.
- Лёгкость и компактность: проще и быстрее в установке, чем большинство софтбоксов, и занимает меньше места в сумке.
Как использовать параболический зонт
- Установка: раскройте зонт, вставьте стержень в крепление на вспышке или патроне.
- Позиционирование: расположите зонт на нужном расстоянии от объекта съёмки.
- Регулировка: меняйте угол и расстояние для получения нужного светового рисунка.
- Сложение: после съёмки сложите зонт и поместите в комплектную сумку-чехол.
Совместимость с оборудованием
- Стойки и держатели: любые студийные стойки с креплением 5/8" и держателями для зонтов.
- Вспышки и осветители: полупрофессиональные и профессиональные вспышки с креплением для зонтов, а также патроны для ламп с держателем для зонта.
- Софтбоксы и насадки: может использоваться в качестве альтернативы софтбоксам и другим светоформирующим насадкам.
Уход и хранение
- Храните зонт в комплектной сумке-чехле в сухом месте.
- При загрязнении покрытия аккуратно очищайте его мягкой тканью (без агрессивных химикатов).
- Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей на сложенный зонт – это может повредить покрытие.
- При складывании не перегибайте спицы и не прилагайте чрезмерных усилий.