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Fotokvant U-130S Para параболический глубокий зонт серебряный 130 см
Fotokvant U-130S Para параболический глубокий зонт серебряный 130 см
Fotokvant U-130S Para параболический глубокий зонт серебряный 130 см
Fotokvant U-130S Para параболический глубокий зонт серебряный 130 см
Fotokvant U-130S Para параболический глубокий зонт серебряный 130 см

Fotokvant U-130S Para параболический глубокий зонт серебряный 130 см

Fotokvant
Артикул: NVF-9136

Fotokvant U-130S Para - глубокий параболический серебряный зонт диаметром 130 см. Предназначен для получения направленного света.

Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками.

Описание

Fotokvant U-130S Para – глубокий параболический зонт серебряный 130 см

Fotokvant U-130S Para (артикул NVF-9136) – это глубокий параболический зонт с серебряным отражающим покрытием диаметром 130 см, предназначенный для получения направленного, контрастного света. В отличие от обычных зонтов, параболическая форма устраняет высокое рассеивание и позволяет точно контролировать световой поток, делая его более сфокусированным и управляемым.

Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью, что обеспечивает максимальную светоотдачу и позволяет эффективно использовать мощность вспышек. Фиберглассовые спицы делают конструкцию прочной, упругой и одновременно лёгкой, благодаря чему зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками. Зонт поставляется в комплекте с сумкой-чехлом для удобного хранения и переноски.

Назначение и применение

  • Портретная съёмка: создание драматичного, контрастного света с чёткими тенями.
  • Рекламная и предметная съёмка: акцентное освещение для выделения текстур и форм.
  • Студийная работа: используется как ключевой или контровой источник света.
  • Выездная съёмка: лёгкая и компактная конструкция удобна для транспортировки.

Ключевые особенности

  • Параболическая форма: глубокий купол обеспечивает направленный свет с минимальным рассеиванием.
  • Серебряное покрытие: высокая отражающая способность, максимальная светоотдача, контрастный рисунок света.
  • Диаметр 130 см: универсальный размер для портретной съёмки и работы с группой.
  • Фиберглассовые спицы: прочная, упругая и лёгкая конструкция, устойчивая к нагрузкам.
  • Компактное хранение: зонт легко раскладывается и в сложенном состоянии не занимает много места.
  • Сумка-чехол в комплекте: для удобной транспортировки и хранения.

Технические характеристики

  • Тип: глубокий параболический зонт-отражатель
  • Диаметр: 130 см
  • Цвет покрытия: серебряный
  • Материал покрытия: высокоотражающий материал
  • Спицы: фибергласс (стекловолокно)
  • Стержень: стандартный диаметр 8 мм
  • Комплектация: зонт, сумка-чехол
  • Применение: студийная и портретная съёмка, работа с импульсным и постоянным светом

Преимущества параболических зонтов

  • Направленный свет: в отличие от обычных зонтов, параболическая форма фокусирует световой поток, уменьшая рассеивание.
  • Мягкий край: глубокий купол создаёт чёткий свет с мягким переходом к теням.
  • Универсальность: подходит для использования в студии и на выезде, с вспышками и постоянным светом.
  • Лёгкость и компактность: проще и быстрее в установке, чем большинство софтбоксов, и занимает меньше места в сумке.

Как использовать параболический зонт

  1. Установка: раскройте зонт, вставьте стержень в крепление на вспышке или патроне.
  2. Позиционирование: расположите зонт на нужном расстоянии от объекта съёмки.
  3. Регулировка: меняйте угол и расстояние для получения нужного светового рисунка.
  4. Сложение: после съёмки сложите зонт и поместите в комплектную сумку-чехол.

Совместимость с оборудованием

  • Стойки и держатели: любые студийные стойки с креплением 5/8" и держателями для зонтов.
  • Вспышки и осветители: полупрофессиональные и профессиональные вспышки с креплением для зонтов, а также патроны для ламп с держателем для зонта.
  • Софтбоксы и насадки: может использоваться в качестве альтернативы софтбоксам и другим светоформирующим насадкам.

Уход и хранение

  • Храните зонт в комплектной сумке-чехле в сухом месте.
  • При загрязнении покрытия аккуратно очищайте его мягкой тканью (без агрессивных химикатов).
  • Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей на сложенный зонт – это может повредить покрытие.
  • При складывании не перегибайте спицы и не прилагайте чрезмерных усилий.

Комплектация

  • Зонт - 1 шт.
  • Сумка-чехол - 1 шт.

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