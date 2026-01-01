Fotokvant U-130S Para параболический глубокий зонт серебряный 130 см

Описание

Fotokvant U-130S Para – глубокий параболический зонт серебряный 130 см

Fotokvant U-130S Para (артикул NVF-9136) – это глубокий параболический зонт с серебряным отражающим покрытием диаметром 130 см, предназначенный для получения направленного, контрастного света. В отличие от обычных зонтов, параболическая форма устраняет высокое рассеивание и позволяет точно контролировать световой поток, делая его более сфокусированным и управляемым.

Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью, что обеспечивает максимальную светоотдачу и позволяет эффективно использовать мощность вспышек. Фиберглассовые спицы делают конструкцию прочной, упругой и одновременно лёгкой, благодаря чему зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками. Зонт поставляется в комплекте с сумкой-чехлом для удобного хранения и переноски.

Назначение и применение

Портретная съёмка: создание драматичного, контрастного света с чёткими тенями.

создание драматичного, контрастного света с чёткими тенями. Рекламная и предметная съёмка: акцентное освещение для выделения текстур и форм.

акцентное освещение для выделения текстур и форм. Студийная работа: используется как ключевой или контровой источник света.

используется как ключевой или контровой источник света. Выездная съёмка: лёгкая и компактная конструкция удобна для транспортировки.

Ключевые особенности

Параболическая форма: глубокий купол обеспечивает направленный свет с минимальным рассеиванием.

глубокий купол обеспечивает направленный свет с минимальным рассеиванием. Серебряное покрытие: высокая отражающая способность, максимальная светоотдача, контрастный рисунок света.

высокая отражающая способность, максимальная светоотдача, контрастный рисунок света. Диаметр 130 см: универсальный размер для портретной съёмки и работы с группой.

универсальный размер для портретной съёмки и работы с группой. Фиберглассовые спицы: прочная, упругая и лёгкая конструкция, устойчивая к нагрузкам.

прочная, упругая и лёгкая конструкция, устойчивая к нагрузкам. Компактное хранение: зонт легко раскладывается и в сложенном состоянии не занимает много места.

зонт легко раскладывается и в сложенном состоянии не занимает много места. Сумка-чехол в комплекте: для удобной транспортировки и хранения.

Технические характеристики

Тип: глубокий параболический зонт-отражатель

глубокий параболический зонт-отражатель Диаметр: 130 см

130 см Цвет покрытия: серебряный

серебряный Материал покрытия: высокоотражающий материал

высокоотражающий материал Спицы: фибергласс (стекловолокно)

фибергласс (стекловолокно) Стержень: стандартный диаметр 8 мм

стандартный диаметр 8 мм Комплектация: зонт, сумка-чехол

зонт, сумка-чехол Применение: студийная и портретная съёмка, работа с импульсным и постоянным светом

Преимущества параболических зонтов

Направленный свет: в отличие от обычных зонтов, параболическая форма фокусирует световой поток, уменьшая рассеивание.

в отличие от обычных зонтов, параболическая форма фокусирует световой поток, уменьшая рассеивание. Мягкий край: глубокий купол создаёт чёткий свет с мягким переходом к теням.

глубокий купол создаёт чёткий свет с мягким переходом к теням. Универсальность: подходит для использования в студии и на выезде, с вспышками и постоянным светом.

подходит для использования в студии и на выезде, с вспышками и постоянным светом. Лёгкость и компактность: проще и быстрее в установке, чем большинство софтбоксов, и занимает меньше места в сумке.

Как использовать параболический зонт

Установка: раскройте зонт, вставьте стержень в крепление на вспышке или патроне. Позиционирование: расположите зонт на нужном расстоянии от объекта съёмки. Регулировка: меняйте угол и расстояние для получения нужного светового рисунка. Сложение: после съёмки сложите зонт и поместите в комплектную сумку-чехол.

Совместимость с оборудованием

Стойки и держатели: любые студийные стойки с креплением 5/8" и держателями для зонтов.

любые студийные стойки с креплением 5/8" и держателями для зонтов. Вспышки и осветители: полупрофессиональные и профессиональные вспышки с креплением для зонтов, а также патроны для ламп с держателем для зонта.

полупрофессиональные и профессиональные вспышки с креплением для зонтов, а также патроны для ламп с держателем для зонта. Софтбоксы и насадки: может использоваться в качестве альтернативы софтбоксам и другим светоформирующим насадкам.

Уход и хранение