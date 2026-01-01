Godox UB-008-84 зонт на просвет 84 см

Godox UB-008-101 - зонт на просвет, диаметр 101 см.
Фотозонт позволяет получить мягкий
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox UB-008-84 - зонт на просвет, диаметр 84 см.
Фотозонт позволяет получить мягкий
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Godox UB-008-101 - зонт на просвет, диаметр 101 см.
Фотозонт позволяет получить мягкий
Высококачественный пластиковый фон является водостойким, устойчивым к образованию складок и имеет матовую поверхность. Он прекрасно подходит для портретной и предметной фотосъёмки, а также для видеопроизводства. Размер 60х130 см, цвет - персиковый.
Grifon 2410nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг. Нагрузка до 5 кг.
Grifon FLH-07 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Адаптер с двумя разьбами типа мама – 1/4" и 3/8", диаметр адаптера – 16 мм. Материал изготовления – сталь.
Fotokvant LS-2800 - стойка с пневмоамортизатором, высота 280 см.
Трехколенная студийная стойка с пневмоамортизатором и фиксаторами. Предназначена для работы с приборами весом до 9 кг. Рабочая высота стойки регулируется в пределах от 96 до 280 см. В сложенном состоянии - 100 см. Диаметр ножек 22 мм. Диаметр секций 35,30,25 мм. Подходит для работы со студийным моноблоком, а также с накамерной вспышкой с софтбоксом или зонтом. Стойка изготовлена из алюминиевого сплава. Вес - 1,95 кг.
Grifon LED LFV-Q60W - лампа светодиодная, 105 диодов. Легкий и компактный источник постоянного света с панелью сверхъярких светодиодов и уровнем цветопередачи CRI 82. Осветитель предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 60 Вт. Имеет встроенный вентилятор охлаждения.