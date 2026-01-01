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-10 %
Godox UB-008-84 зонт на просвет 84 см

Godox UB-008-84 зонт на просвет 84 см

Godox
Артикул: NVF-9558

Godox UB-008-84 - зонт на просвет, диаметр 84 см.

Фотозонт позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Зонт отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а также в репортажной съемке. Диаметр купола, см - 84. Вес - 300 г.

Описание

Godox UB-008-84 зонт на просвет 84 см

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в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 23 ч

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