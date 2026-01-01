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FST UD-65 фотозонт B/W глубокий

FST UD-65 фотозонт B/W глубокий

FST
Артикул: DAN-8259

FST UD-65 фотозонт B/W глубокий - белый, 165см.  Параболическая форма зонта позволяет сделать поток света более глубоким, объемным и направленным. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию. Чехол в комплекте.

Описание

FST UD-65 фотозонт B/W глубокий

Комплектация

  • Зонт - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

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