FST UD-42 фотозонт B/W глубокий

Арт. NVF-2888

Grifon SN3030 – световой модификатор из светоотражающей ткани, который можно сложить в тубус для накамерной вспышки. Модель оснащена белым внутренним отражателем. Для удобства использования есть ремешок на липучке. Походит для большинства накамерных вспышек.