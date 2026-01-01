FST UD-42 фотозонт B/W глубокий

Зонт на отражение, белый, 105см. Параболическая форма зонта позволяет сделать поток света более глубоким, объемным и направленным. Облегченная конструкция сделана из 16 фиберглассовых спиц. Чехол входит в комплект.
(Прибор и стойка в комплект не входят)
Grifon SN3030 – световой модификатор из светоотражающей ткани, который можно сложить в тубус для накамерной вспышки. Модель оснащена белым внутренним отражателем. Для удобства использования есть ремешок на липучке. Походит для большинства накамерных вспышек.