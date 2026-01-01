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FST UD-42 фотозонт B/W глубокий

FST UD-42 фотозонт B/W глубокий

FST
Артикул: DAN-8258

Белый фотозонт FST UD-42 B/W глубокий на просвет диаметром 105 см делает поток света более объемным, глубоким и направленым.

Описание

Зонт на отражение, белый, 105см. Параболическая форма зонта позволяет сделать поток света более глубоким, объемным и направленным. Облегченная конструкция сделана из 16 фиберглассовых спиц. Чехол входит в комплект.
(Прибор и стойка в комплект не входят)

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