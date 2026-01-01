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Fotokvant U-152T фотозонт белый на просвет 152 см

Fotokvant U-152T фотозонт белый на просвет 152 см

Fotokvant
Артикул: NVF-9134

Fotokvant U-152T – фотозонт белый на просвет, диаметр – 152 см.

Зонт позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Просветный зонт большого размера – необходимый аксессуар в студии любого профессионального фотографа. Особенно актуальный аксессуар для портретной и полноростовой съемки, а также широко используется в рекламной съемке. Диаметр купола – 152 см.

Описание

Fotokvant U-152T фотозонт белый на просвет 152 см

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