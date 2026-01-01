Fotokvant U-104T Para параболический глубокий зонт 104 см белый на просвет

Fotokvant U-104T Para – глубокий параболический зонт белый на просвет 104 см
Fotokvant U-104T Para (артикул MTG-4159) – это глубокий параболический зонт диаметром 104 см с белой тканью на просвет. Модель предназначена для получения мягкого рассеянного света, идеально подходит для портретной съёмки, работы с моделями и небольшими объектами. Благодаря параболической форме зонт обеспечивает направленный свет с мягкими тенями и плавными переходами.
Белая полупрозрачная ткань эффективно рассеивает свет, делая его максимально мягким и равномерным. Глубокий купол уменьшает рассеивание и позволяет лучше контролировать световой поток. Зонт оснащён фиберглассовыми спицами, которые делают конструкцию прочной, упругой и лёгкой, что особенно важно при работе с полупрофессиональными вспышками и постоянным светом.
Назначение и применение
- Портретная съёмка: мягкий рассеянный свет, который смягчает черты лица и создаёт приятный объём.
- Интервью и видеосъёмка: равномерное освещение без жёстких теней.
- Предметная съёмка: мягкий свет без бликов и отражений.
- Студийная и выездная съёмка: компактность и лёгкость делают зонт удобным для транспортировки.
Ключевые особенности
- Параболическая форма: глубокий купол уменьшает рассеивание и даёт направленный свет с плавными переходами.
- Белая ткань на просвет: полупрозрачный материал эффективно рассеивает свет, делая его мягким и равномерным.
- Диаметр 104 см: универсальный размер для портретов, съёмки по пояс и небольших групп.
- Фиберглассовые спицы: прочная, упругая и лёгкая конструкция, устойчивая к нагрузкам.
- Металлическая фурнитура: прочная металлическая фурнитура обеспечивает долговечность зонта
- Компактное хранение: зонт легко складывается и не занимает много места в чехле.
- Универсальность: подходит для работы с импульсным и постоянным светом.
Технические характеристики
- Тип: глубокий параболический зонт на просвет
- Диаметр: 104 см
- Цвет покрытия: белый (полупрозрачный)
- Материал покрытия: высококачественная диффузная ткань
- Спицы: фибергласс (стекловолокно)
- Стержень: стандартный диаметр 8 мм
- Вес: около 0,4–0,5 кг
- Применение: портретная, предметная, рекламная съёмка
Как использовать параболический зонт
- Установка: раскройте зонт и закрепите его на стойке с держателем для зонтов.
- Позиционирование: разместите зонт между источником света и объектом съёмки.
- Регулировка: меняйте расстояние и угол наклона зонта для получения нужного светового рисунка.
- Сложение: после съёмки сложите зонт и поместите в чехол для хранения.
Преимущества параболических зонтов
- Направленный свет: в отличие от обычных зонтов, параболическая форма фокусирует световой поток, уменьшая рассеивание.
- Мягкий свет: благодаря белому рассеивающему материалу, свет получается мягким, без жёстких теней.
- Универсальность: подходит для использования в студии и на выезде, с вспышками и постоянным светом.
- Лёгкость и компактность: проще и быстрее в установке, чем большинство софтбоксов, и занимает меньше места в сумке.
Совместимость с оборудованием
- Стойки и держатели: любые студийные стойки с креплением 5/8" и держателями для зонтов (например, Fotokvant RFLH-06).
- Вспышки и осветители: полупрофессиональные и профессиональные вспышки с креплением для зонтов, патроны для ламп с держателем для зонта, светодиодные осветители
- Адаптеры: при необходимости можно использовать переходники для установки на стойки с другим креплением.
Уход и хранение
- Храните зонт в чехле (приобретается отдельно) в сухом месте.
- При загрязнении белой ткани аккуратно очищайте её мягкой губкой с мыльным раствором (без агрессивных химикатов).
- При складывании не перегибайте спицы и не прилагайте чрезмерных усилий.