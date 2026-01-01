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Fotokvant U-104T Para параболический глубокий зонт 104 см белый на просвет
Fotokvant U-104T Para параболический глубокий зонт 104 см белый на просвет
Fotokvant U-104T Para параболический глубокий зонт 104 см белый на просвет
Fotokvant U-104T Para параболический глубокий зонт 104 см белый на просвет
Fotokvant U-104T Para параболический глубокий зонт 104 см белый на просвет
Fotokvant U-104T Para параболический глубокий зонт 104 см белый на просвет

Fotokvant U-104T Para параболический глубокий зонт 104 см белый на просвет

Fotokvant
Артикул: DAN-7931

Fotokvant U-104T Para - глубокий параболический просветной зонт диаметром 104 см. Один из лучших модификаторов для выездной и студийной фотосъемки. Предназначен для получения мягкого света. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию. Вес: 560 г.

Описание

Fotokvant U-104T Para – глубокий параболический зонт белый на просвет 104 см

Fotokvant U-104T Para (артикул MTG-4159) – это глубокий параболический зонт диаметром 104 см с белой тканью на просвет. Модель предназначена для получения мягкого рассеянного света, идеально подходит для портретной съёмки, работы с моделями и небольшими объектами. Благодаря параболической форме зонт обеспечивает направленный свет с мягкими тенями и плавными переходами.

Белая полупрозрачная ткань эффективно рассеивает свет, делая его максимально мягким и равномерным. Глубокий купол уменьшает рассеивание и позволяет лучше контролировать световой поток. Зонт оснащён фиберглассовыми спицами, которые делают конструкцию прочной, упругой и лёгкой, что особенно важно при работе с полупрофессиональными вспышками и постоянным светом.

Назначение и применение

  • Портретная съёмка: мягкий рассеянный свет, который смягчает черты лица и создаёт приятный объём.
  • Интервью и видеосъёмка: равномерное освещение без жёстких теней.
  • Предметная съёмка: мягкий свет без бликов и отражений.
  • Студийная и выездная съёмка: компактность и лёгкость делают зонт удобным для транспортировки.

Ключевые особенности

  • Параболическая форма: глубокий купол уменьшает рассеивание и даёт направленный свет с плавными переходами.
  • Белая ткань на просвет: полупрозрачный материал эффективно рассеивает свет, делая его мягким и равномерным.
  • Диаметр 104 см: универсальный размер для портретов, съёмки по пояс и небольших групп.
  • Фиберглассовые спицы: прочная, упругая и лёгкая конструкция, устойчивая к нагрузкам.
  • Металлическая фурнитура: прочная металлическая фурнитура обеспечивает долговечность зонта
  • Компактное хранение: зонт легко складывается и не занимает много места в чехле.
  • Универсальность: подходит для работы с импульсным и постоянным светом.

Технические характеристики

  • Тип: глубокий параболический зонт на просвет
  • Диаметр: 104 см
  • Цвет покрытия: белый (полупрозрачный)
  • Материал покрытия: высококачественная диффузная ткань
  • Спицы: фибергласс (стекловолокно)
  • Стержень: стандартный диаметр 8 мм
  • Вес: около 0,4–0,5 кг
  • Применение: портретная, предметная, рекламная съёмка

Как использовать параболический зонт

  1. Установка: раскройте зонт и закрепите его на стойке с держателем для зонтов.
  2. Позиционирование: разместите зонт между источником света и объектом съёмки.
  3. Регулировка: меняйте расстояние и угол наклона зонта для получения нужного светового рисунка.
  4. Сложение: после съёмки сложите зонт и поместите в чехол для хранения.

Преимущества параболических зонтов

  • Направленный свет: в отличие от обычных зонтов, параболическая форма фокусирует световой поток, уменьшая рассеивание.
  • Мягкий свет: благодаря белому рассеивающему материалу, свет получается мягким, без жёстких теней.
  • Универсальность: подходит для использования в студии и на выезде, с вспышками и постоянным светом.
  • Лёгкость и компактность: проще и быстрее в установке, чем большинство софтбоксов, и занимает меньше места в сумке.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение

  • Храните зонт в чехле (приобретается отдельно) в сухом месте.
  • При загрязнении белой ткани аккуратно очищайте её мягкой губкой с мыльным раствором (без агрессивных химикатов).
  • При складывании не перегибайте спицы и не прилагайте чрезмерных усилий.

Комплектация

  • В стандартную поставку входит глубокий параболический зонт Fotokvant U-104T Para в чехле.

Стойка, вспышка, держатель для зонта и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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