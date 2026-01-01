Fotokvant U-104T Para параболический глубокий зонт 104 см белый на просвет

Описание

Fotokvant U-104T Para – глубокий параболический зонт белый на просвет 104 см

Fotokvant U-104T Para (артикул MTG-4159) – это глубокий параболический зонт диаметром 104 см с белой тканью на просвет. Модель предназначена для получения мягкого рассеянного света, идеально подходит для портретной съёмки, работы с моделями и небольшими объектами. Благодаря параболической форме зонт обеспечивает направленный свет с мягкими тенями и плавными переходами.

Белая полупрозрачная ткань эффективно рассеивает свет, делая его максимально мягким и равномерным. Глубокий купол уменьшает рассеивание и позволяет лучше контролировать световой поток. Зонт оснащён фиберглассовыми спицами, которые делают конструкцию прочной, упругой и лёгкой, что особенно важно при работе с полупрофессиональными вспышками и постоянным светом.

Назначение и применение

Портретная съёмка: мягкий рассеянный свет, который смягчает черты лица и создаёт приятный объём.

мягкий рассеянный свет, который смягчает черты лица и создаёт приятный объём. Интервью и видеосъёмка: равномерное освещение без жёстких теней.

равномерное освещение без жёстких теней. Предметная съёмка: мягкий свет без бликов и отражений.

мягкий свет без бликов и отражений. Студийная и выездная съёмка: компактность и лёгкость делают зонт удобным для транспортировки.

Ключевые особенности

Параболическая форма: глубокий купол уменьшает рассеивание и даёт направленный свет с плавными переходами.

глубокий купол уменьшает рассеивание и даёт направленный свет с плавными переходами. Белая ткань на просвет: полупрозрачный материал эффективно рассеивает свет, делая его мягким и равномерным.

полупрозрачный материал эффективно рассеивает свет, делая его мягким и равномерным. Диаметр 104 см: универсальный размер для портретов, съёмки по пояс и небольших групп.

универсальный размер для портретов, съёмки по пояс и небольших групп. Фиберглассовые спицы: прочная, упругая и лёгкая конструкция, устойчивая к нагрузкам.

прочная, упругая и лёгкая конструкция, устойчивая к нагрузкам. Металлическая фурнитура: прочная металлическая фурнитура обеспечивает долговечность зонта

прочная металлическая фурнитура обеспечивает долговечность зонта Компактное хранение: зонт легко складывается и не занимает много места в чехле.

зонт легко складывается и не занимает много места в чехле. Универсальность: подходит для работы с импульсным и постоянным светом.

Технические характеристики

Тип: глубокий параболический зонт на просвет

глубокий параболический зонт на просвет Диаметр: 104 см

104 см Цвет покрытия: белый (полупрозрачный)

белый (полупрозрачный) Материал покрытия: высококачественная диффузная ткань

высококачественная диффузная ткань Спицы: фибергласс (стекловолокно)

фибергласс (стекловолокно) Стержень: стандартный диаметр 8 мм

стандартный диаметр 8 мм Вес: около 0,4–0,5 кг

около 0,4–0,5 кг Применение: портретная, предметная, рекламная съёмка

Как использовать параболический зонт

Установка: раскройте зонт и закрепите его на стойке с держателем для зонтов. Позиционирование: разместите зонт между источником света и объектом съёмки. Регулировка: меняйте расстояние и угол наклона зонта для получения нужного светового рисунка. Сложение: после съёмки сложите зонт и поместите в чехол для хранения.

Преимущества параболических зонтов

Направленный свет: в отличие от обычных зонтов, параболическая форма фокусирует световой поток, уменьшая рассеивание.

в отличие от обычных зонтов, параболическая форма фокусирует световой поток, уменьшая рассеивание. Мягкий свет: благодаря белому рассеивающему материалу, свет получается мягким, без жёстких теней.

благодаря белому рассеивающему материалу, свет получается мягким, без жёстких теней. Универсальность: подходит для использования в студии и на выезде, с вспышками и постоянным светом.

подходит для использования в студии и на выезде, с вспышками и постоянным светом. Лёгкость и компактность: проще и быстрее в установке, чем большинство софтбоксов, и занимает меньше места в сумке.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение