DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/25м ярко желтый

Характеристики:
- Ширина 25 мм
- Длина 25 м
- Цвет ярко-желтый
- Армированный нет
- Материал основы ткань
- Клеящий слой натуральный каучук
Москва
Малая Семеновская 3с6
Профессиональный тейп ярко-желтого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 25 мм, длина 25 м
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
DGTape MATT Gaffa Tape Blue - тейп матовый синий, размер 24 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - синий, матовый.
Комплект Fotokvant CL-P50 Kit из 4 пластиковых зажимов 50 мм. Комплект из четырех универсальных зажимов Fotokvant CL-P50 с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Бумажный фон Savage 1-12 Super White - это фон из белоснежной плотной бумаги шириной 2,72 м и длиной 11 метров. Данный фон заслуженно считается одним из самых популярных фонов для профессионалов и любителей. Фон на плотном картонном рулоне, что сохраняет его в гладком виде и позволяет устанавливать на подвесные системы установки фона. Плотность фона – 160 г/м2. Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.
Профессиональный тейп ярко-желтого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 12 мм, длина 25 м
Grifon SN-202 – насадка тубус с сотами и цветными фильтрами. В узкой носовой части диаметр 6 см. Длина насадки – 23 см. Материал изготовления – алюминий. Рекомендуется для достижения различных эффектов в творческой фотографии. Байонет Bowens.
Профессиональный тейп ярко-оранжевого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 25 мм, длина 25 м
Студийный тейп Fotokvant GP-5050 White gaffer tape белый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 50 м. Цвет - белый.
Kupo GT-515Y-HA Gaffa Tape Yaellow — тейп, который выполняет функцию держателя и используется для приклеивания в отрасли профессиональной фотографии, кино- и телеиндустрии и в сценической сфере.Он изготовлен из композитных материалов: натуральной резины и синтетической смолы, благодаря чему характеризуется превосходными начальным схватыванием и силой приклеивания при низких и высоких температурах. Скотч отличается самыми высокими показателями прочности на разрыв по сравнению со всеми остальными, а также характеризуется отличными параметрами возможности отрыва от поверхности, на которую он был приклеен и не оставляет следов. - Задняя сторона: ткань, покрытая полиэтиленом. - Клейкая сторона: основа из натуральной резины. - Жаропрочность: 80 градусов Цельсия / 180мин. Цвет: желтый, ширина 48мм, длина 13.72 м