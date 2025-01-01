images
Grifon SN-202 тубус с сотами

Grifon SN-202 тубус с сотами

Grifon
Артикул: NVF-2274

Grifon SN-202 – специальная насадка с узкой носовой частью диаметром 6 см. Длина насадки – 23 см. Материал изготовления – алюминий. Рекомендуется для достижения различных эффектов в творческой фотографии.

Байонет Bowens.

Grifon SB-80120 софтбокс прямоугольный 80х120 см с байонетом Bowens
Grifon SB-80120 софтбокс прямоугольный 80х120 см с байонетом Bowens
Арт. FTR-1141
Grifon SB-80120 софтбокс прямоугольный 80х120 см с байонетом Bowens
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-80120 – софтбокс для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.

Размер 80х120 см. Байонет Bowens.

3 800 ₽
