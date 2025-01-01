Grifon SN-202 тубус с сотами

Москва: в наличии 1-3 шт Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SN-202 – специальная насадка с узкой носовой частью диаметром 6 см. Длина насадки – 23 см. Материал изготовления – алюминий. Рекомендуется для достижения различных эффектов в творческой фотографии.

