Grifon RMII-Nikon радиосинхронизатор 3-in-1 (комплект)

Grifon RMII-Nikon радиосинхронизатор 3-in-1 (комплект)

Grifon
Артикул: FTR-1434

Комплект Grifon RMII-Nikon состоит из двух устройств – передатчика и приемника. Передатчик можно устанавливать в горячий башмак или использовать просто, как пульт. Приемник работает со студийными вспышками, с накамерными вспышками и, за счет дополнительных шнуров, может применяться, как пульт дистанционного спуска затвора для фотоаппарата.

 

Описание

На приемнике есть гнездо для зонта и крепление на стойку, что позволяет устанавливать его непосредственно на стойку или штатив без специальных держателей.

Внимание! При использовании с накамерными вспышками возможна работа только по центральному контакту (ручной режим).

Комплектация

  • Трансмиттер (передатчик) – 1 шт.
  • Ресивер (приемник) – 1 шт.
  • Синхрошнур 2,5 мм-3,5 мм – 1 шт.
  • Синхрошнур 2,5 мм-2,5 мм – 1 шт.
  • Синхрошнур Nikon D300s/ D700/ D300/ D3X/ D3/ D3s/ D200/ D2/ D2X/ D2Xs/ D70s/ D80/ D90/ D5000 – 1 шт.
  • Синхрошнур 2,5 - PC – 1 шт.
  • Адаптер 3,5 мм - 6,3 мм – 1 шт.
  • Элемент 23А – 1 шт.
  • Элемент ААА - 2 шт.

 

