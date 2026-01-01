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Falcon Eyes UB-60 зонт-софтбокс 110 см
Falcon Eyes UB-60 зонт-софтбокс 110 см
Falcon Eyes UB-60 зонт-софтбокс 110 см
Falcon Eyes UB-60 зонт-софтбокс 110 см

Falcon Eyes UB-60 зонт-софтбокс 110 см

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6450

Falcon Eyes UB-60 – зонт-софтбокс на просвет с серебристым отражателем. Дает возможность получить мягкий направленный свет большой площади. Рабочий диаметр 110 см.

Описание

Зонт-софтбокс сочетает в себе возможности просвечивающего зонта и эффективность софтбокса. Его преимущества – компактный размер, быстрая и простая подготовка к работе, универсальность использования с любой накамерной или студийной вспышкой, контролируемый рассеянный световой поток без потерь на отражение от рассеивающей ткани. Все металлические детали прошли антикоррозийную обработку, а ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Характеристики:

  • цвет – просвечивающий зонт-софтбокс
  • диаметр зонта, см – 110
  • глубина зонта, см – 40
  • длина штока, см – 92
  • материал зонта – полиэстер
  • материал спиц – алюминий

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