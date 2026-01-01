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Bowens BW-4060 зонт комбинированный 145 см

Bowens BW-4060 зонт комбинированный 145 см

Bowens
Артикул: PSL-003

Bowens BW-4060 – зонт комбинированный полупрозрачный со съемным серебристым отражателем.

Может использоваться для работы как на просвет, так и на отражение. Размер 145 см.

Описание

Зонт Bowens BW-4060 145 см имеет двойное назначение. Мягкий, но высокоэффективный отраженный свет получают за счет белой внутренней поверхности и съемной серебристо/черной внешней подложки. Для съемки с ближним светом серебристо/черная подложка снимается, что позволяет приблизить источник света к объекту съемки и снимать насквозь, как при работе с софтбоксом.

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