Bowens BW-4060 зонт комбинированный 145 см

Зонт Bowens BW-4060 145 см имеет двойное назначение. Мягкий, но высокоэффективный отраженный свет получают за счет белой внутренней поверхности и съемной серебристо/черной внешней подложки. Для съемки с ближним светом серебристо/черная подложка снимается, что позволяет приблизить источник света к объекту съемки и снимать насквозь, как при работе с софтбоксом.
FST 100х200 W – пластиковый белый матовый студийный фон.
Матовая поверхность фона предотвращает образование бликов. Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, легко моется. Идеально подходит для портретной и предметной фотосъемки. Размер – 100х200 см. Цвет – белый.