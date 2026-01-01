Bowens BW-4036 зонт комбинированный 90 см.

Зонт Bowens BW-4036 90 см имеет двойное назначение. Мягкий, но высокоэффективный отраженный свет получают за счет белой внутренней поверхности и съемной серебристо/черной внешней подложки. Для съемки с ближним светом серебристо/черная подложка снимается, что позволяет приблизить источник света к объекту съемки и снимать насквозь, как при работе с софтбоксом.
Fotokvant MAC-10 – переходник-адаптер со стереоадаптером 6.3 мм и штекером 3.5 мм.
Может быть использован в качестве переходника для синхронизатора с 3,5 на 6,3 мм. Комплектация – 1 шт.