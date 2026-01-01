Raylab RL-SQ80120 быстроскладной софтбокс 80x120 см

Описание





Быстрораскладной прямоугольный софтбокс 80×120 см с конструкцией зонтичного типа, которая позволяет быстро подготовить софтбокс к использованию и также быстро его сложить, что особенно актуально при съёмках на выезде.

Одна из основных функций любых софтбоксов давать мягкий и рассеянный свет при фото и видеосъёмке реализована за счёт двух рассеивателей внешнем и внутреннем, а также за счёт внутренней серебряной поверхности. Вращающееся внутренне кольцо обеспечивает возможность быстро повернуть софтбокс не снимая его с прибора.

Данный модификатор может использоваться и в качестве заполняющего и в качестве моделирующего источника света, за счёт своей прямоугольной формы создаёт эффект источника естественного света такого как окно. Данный эффект также влияет на форму блика в глазах модели при портретной съёмке что придаёт портрету живости. Софтбокс также можно использовать с сотами Fotokvant GRID-80120 (приобретаются отдельно) для получения ещё более направленного освещения.



Характеристики: