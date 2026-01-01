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Raylab RL-SQ80120 быстроскладной софтбокс 80x120 см
Raylab RL-SQ80120 быстроскладной софтбокс 80x120 см
Raylab RL-SQ80120 быстроскладной софтбокс 80x120 см

Raylab RL-SQ80120 быстроскладной софтбокс 80x120 см

Raylab
Артикул: DAN-7719

Raylab RL-SQ80120 - мобильный, быстрораскладной, с зонтичным механизмом, прямоугольной формы софтбокс из лёгкого алюминиевого сплава.

Отлично подойдет для выездных съемок и работы в студии. Создает естественное освещение. Подойдет для использования с постоянными и импульсными источниками  света.

Описание


Быстрораскладной прямоугольный софтбокс 80×120 см с конструкцией зонтичного типа, которая позволяет быстро подготовить софтбокс к использованию и также быстро его сложить, что особенно актуально при съёмках на выезде.

Одна из основных функций любых софтбоксов давать мягкий и рассеянный свет при фото и видеосъёмке реализована за счёт двух рассеивателей внешнем и внутреннем, а также за счёт внутренней серебряной поверхности. Вращающееся внутренне кольцо обеспечивает возможность быстро повернуть софтбокс не снимая его с прибора.

Данный модификатор может использоваться и в качестве заполняющего и в качестве моделирующего источника света, за счёт своей прямоугольной формы создаёт эффект источника естественного света такого как окно. Данный эффект также влияет на форму блика в глазах модели при портретной съёмке что придаёт портрету живости. Софтбокс также можно использовать с сотами Fotokvant GRID-80120 (приобретаются отдельно) для получения ещё более направленного освещения.

Характеристики:

  • Модель: RL-SQ80120
  • Материал: алюминевый сплав
  • Размер: 80×120 см

Комплектация

  • Быстрораскладной софтбокс с байнетом Bowens - 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель - 1 шт.
  • Внешний рассеиватель - 1 шт
  • Чехол - 1 шт

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