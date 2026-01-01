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Phottix 82724 Raja Deep 80 быстрораскладной глубокий софтбокс 80 см
Phottix 82724 Raja Deep 80 быстрораскладной глубокий софтбокс 80 см
Phottix 82724 Raja Deep 80 быстрораскладной глубокий софтбокс 80 см
Phottix 82724 Raja Deep 80 быстрораскладной глубокий софтбокс 80 см
Phottix 82724 Raja Deep 80 быстрораскладной глубокий софтбокс 80 см
Phottix 82724 Raja Deep 80 быстрораскладной глубокий софтбокс 80 см
Phottix 82724 Raja Deep 80 быстрораскладной глубокий софтбокс 80 см
Phottix 82724 Raja Deep 80 быстрораскладной глубокий софтбокс 80 см
Phottix 82724 Raja Deep 80 быстрораскладной глубокий софтбокс 80 см

Phottix 82724 Raja Deep 80 быстрораскладной глубокий софтбокс 80 см

Phottix
Артикул: DAN-5300

Быстрораскладной глубокий софтбокс Phottix (82724) Raja Deep 80, диаметром - 80 см.

Октобокс имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности диффузора. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер - 80 см. Вес - 2006 г. Байонет - Bowens. Комплектуется сотами.

Описание

Параболические глубокие софтбоксы - вершина эволюции данного светового модификатора. В отличие от обычных зонтов они устраняют высокое рассеивание и позволяют получить более направленный свет. При этом глубокие параболические зонты сохраняют удобство эксплуатации - они легко раскладываются и в сложенном состоянии не занимают много места.

Световая характеристика (потеря света в стопах):

  • только внутренний диффузор - +1,6 
  • внутренний диффузор и внешний диффузор - -1,4 
  • только соты - +1,1 
  • 1 х диффузор и соты - -0,2 
  • 2 x диффузор и соты - -2

Особенности серии Phottix Raja:

  • прочная конструкция
  • используется термостойкий материал Phottix SL Tech
  • легкий и быстрый монтаж
  • сменные адаптеры крепления для популярных брендов освещения
  • комплектуется дорожной сумкой

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