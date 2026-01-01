Phottix 82724 Raja Deep 80 быстрораскладной глубокий софтбокс 80 см

Параболические глубокие софтбоксы - вершина эволюции данного светового модификатора. В отличие от обычных зонтов они устраняют высокое рассеивание и позволяют получить более направленный свет. При этом глубокие параболические зонты сохраняют удобство эксплуатации - они легко раскладываются и в сложенном состоянии не занимают много места.
Световая характеристика (потеря света в стопах):
- только внутренний диффузор - +1,6
- внутренний диффузор и внешний диффузор - -1,4
- только соты - +1,1
- 1 х диффузор и соты - -0,2
- 2 x диффузор и соты - -2
Особенности серии Phottix Raja:
- прочная конструкция
- используется термостойкий материал Phottix SL Tech
- легкий и быстрый монтаж
- сменные адаптеры крепления для популярных брендов освещения
- комплектуется дорожной сумкой