Артикул: DAN-8888

Nanlite Parabolic Octa 120 софтбокс с адаптером Bowens.

офтбокс Nanlite Para 120 - 16-спицевый софтбокс глубокой параболической конструкции, идеальный светоформирующий инструмент для осветительных приборов Forza 300/500.

Светоотражающая серебристая внутренняя поверхность софтбокса Para 120 увеличивает светоотдачу, а съемный передний диффузор смягчает свет и снижает контраст. Глубокая параболическая форма создает равномерное освещение с естественным эффектом бликов.

В этом софтбоксе используется встроенное кольцо с подпружиненными фиксаторами. Просто защелкните стержни, чтобы установить софтбокс, а затем отпустите их одним нажатием кнопки, чтобы сложить.

Для дополнительного контроля над направлением света можно установить дополнительную тканевую сетку (соты). Сетка концентрирует луч света до 40 градусов (сетка продается отдельно).