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Visico SB-040 софтбокс с сотами 50x130 см
Visico SB-040 софтбокс с сотами 50x130 см
Visico SB-040 софтбокс с сотами 50x130 см

Visico SB-040 софтбокс с сотами 50x130 см

Visico
Артикул: NVF-1572

Visico SB-040 софтбокс с сотами 50x130 см. Софт-бокс предназначен для получения рассеянно-мягкого направленного света. Используется для создания заполняющего освещения при портретной, интерьерной или предметной съемке. В комплекте байонетное крепление Bowens. Сотовая решетка позворляет создать более направленное освещение и отсечь лишний поток на фон. 

Описание

Visico SB-040 софтбокс с сотами 50x130 см

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Светоотражающая серебристая внутренняя поверхность софтбокса Para 120 увеличивает светоотдачу, а съемный передний диффузор смягчает свет и снижает контраст. Глубокая параболическая форма создает равномерное освещение с естественным эффектом бликов.
В этом софтбоксе используется встроенное кольцо с подпружиненными фиксаторами. Просто защелкните стержни, чтобы установить софтбокс, а затем отпустите их одним нажатием кнопки, чтобы сложить.
Для дополнительного контроля над направлением света можно установить дополнительную тканевую сетку (соты). Сетка концентрирует луч света до 40 градусов (сетка продается отдельно).

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