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Jinbei EM-Octabox октобокс 90 см с сотами
Jinbei EM-Octabox октобокс 90 см с сотами
Jinbei EM-Octabox октобокс 90 см с сотами
Jinbei EM-Octabox октобокс 90 см с сотами
Jinbei EM-Octabox октобокс 90 см с сотами

Jinbei EM-Octabox октобокс 90 см с сотами

Jinbei
Артикул: NVF-7329

Jinbei EM-Octabox 90 см – софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Мягкость светотеней обеспечивается, благодаря рассеивающей поверхности большой площади и специальной конструкции боковых отражающих плоскостей. Софтбокс Jinbei используется для установки на студийные вспышки с байонетом Bowens. Софтбокс выполнен из качественного водоупорного материала. Комплектуется сотовой насадкой. Байонет Bowens. Размер, см – 90. 

Описание

Комплектация

  • Сотовая насадка.

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