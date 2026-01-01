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GreenBean SoftFresnel 6060 HC софтбокс с сотами
GreenBean SoftFresnel 6060 HC софтбокс с сотами
GreenBean SoftFresnel 6060 HC софтбокс с сотами
GreenBean SoftFresnel 6060 HC софтбокс с сотами
GreenBean SoftFresnel 6060 HC софтбокс с сотами
GreenBean SoftFresnel 6060 HC софтбокс с сотами

GreenBean SoftFresnel 6060 HC софтбокс с сотами

GreenBean
Артикул: DAN-5489

Софтбокс GreenBean SoftFresnel 6060 HC с сотами.

Складной софтбокс (квадробокс) с креплением для светодиодных осветителей серии Fresnel X3 LED. Размер - 60х60 см, глубина - 34 см. Комплектуется тканевыми сотами (с ячейками размером 4х4 см) и чехлом для танспортировки и хранения.

Описание

Квадробокс изготовлен из износостойкого двуслойного высокотемпературного материала с внутренним серебристым отражающим слоем. Тканевый рассеиватель белого цвета помогает сформировать мягкий рассеянный световой поток. А комплектные соты делают сформированное световое пятно еще более равномерным от края к центру.

Кольцо-адаптер софтбокса Fresnel устанавливается на осветителе при помощи штатного крепления, представляющего собой четыре держателя на фронтальной части корпуса. Чтобы установить софтбокс, необходимо отодвинуть верхний подпружиненный держатель, выведя его из зацепления и повернув на 90 градусов.

Характеристики:

  • совместимость - светодиодные осветители серии Fresnel X3 LED
  • размер - 60х60 см
  • глубина - 34 см
  • размер ячейки сот - 4х4 см
  • размер чехла - 52х30х5 см
  • вес софтбокса в чехле - 0,9 кг

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