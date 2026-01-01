GreenBean SoftFresnel 6060 HC софтбокс с сотами

Квадробокс изготовлен из износостойкого двуслойного высокотемпературного материала с внутренним серебристым отражающим слоем. Тканевый рассеиватель белого цвета помогает сформировать мягкий рассеянный световой поток. А комплектные соты делают сформированное световое пятно еще более равномерным от края к центру.
Кольцо-адаптер софтбокса Fresnel устанавливается на осветителе при помощи штатного крепления, представляющего собой четыре держателя на фронтальной части корпуса. Чтобы установить софтбокс, необходимо отодвинуть верхний подпружиненный держатель, выведя его из зацепления и повернув на 90 градусов.
Характеристики:
- совместимость - светодиодные осветители серии Fresnel X3 LED
- размер - 60х60 см
- глубина - 34 см
- размер ячейки сот - 4х4 см
- размер чехла - 52х30х5 см
- вес софтбокса в чехле - 0,9 кг