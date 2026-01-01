GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной софтбокс

Описание

GreenBean LedStorm 70BW – глубокий быстроскладной софтбокс Ø65 см с каркасом зонтичного типа из 16 спиц, тентом-рефлектором и двумя диффузорами в комплекте. Параболическая форма и серебристая высокоотражающая внутренняя поверхность тента, а также особый светопропускающий рассеивающий материал диффузоров помогают создать сфокусированное пятно мягкого направленного света с плавным угасанием к краям. Софтбоксы разработаны специально для профессионального использования со светодиодными осветителями GreenBean серии SunLight, но благодаря сменному байонету Bowens совместимы со многими светодиодными источниками постоянного света.

16 прочных термостойких спиц и конструкция тента с липучками обеспечивают полное симметричное натяжение тента-рефлектора. На литом металлическом кольцо-адаптере расположены байонетное кольцо Bowens (сменное), 16 пазов-держателей со спицами и специальные металлические кнопки, фиксирующие спицы в этих пазах. Софтбокс раскладывается за минуту простым заведением спицы в паз. Чтобы сложить софтбокс, необходимо нажать 16 подпружиненных кнопок, фиксирующих спицы, что тоже не займет много времени. Прочная надежная конструкция выдержит частое использование в течение многих лет.

Шестнадцатиугольная форма софтбокса позволяет создать круглое ровное световое пятно, а также интересные блики на предметах или в глазах модели.





Байонет - Bowens