images
images
images
images
images
images
images
images
images
-10 %
GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной софтбокс
GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной софтбокс
GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной софтбокс
GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной софтбокс
GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной софтбокс
GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной софтбокс
GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной софтбокс
GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной софтбокс
GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной софтбокс

GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной софтбокс

GreenBean
Артикул: DAN-9042

Глубокий параболический быстроскладной софтбокс с байонетом Bowens, Ø65 см, глубина 60 см. Предпочтительное использование: для светодиодных источников постоянного света.

Описание

GreenBean LedStorm 70BW – глубокий быстроскладной софтбокс Ø65 см с каркасом зонтичного типа из 16 спиц, тентом-рефлектором и двумя диффузорами в комплекте. Параболическая форма и серебристая высокоотражающая внутренняя поверхность тента, а также особый светопропускающий рассеивающий материал диффузоров помогают создать сфокусированное пятно мягкого направленного света с плавным угасанием к краям. Софтбоксы разработаны специально для профессионального использования со светодиодными осветителями GreenBean серии SunLight, но благодаря сменному байонету Bowens совместимы со многими светодиодными источниками постоянного света.

16 прочных термостойких спиц и конструкция тента с липучками обеспечивают полное симметричное натяжение тента-рефлектора. На литом металлическом кольцо-адаптере расположены байонетное кольцо Bowens (сменное), 16 пазов-держателей со спицами и специальные металлические кнопки, фиксирующие спицы в этих пазах. Софтбокс раскладывается за минуту простым заведением спицы в паз. Чтобы сложить софтбокс, необходимо нажать 16 подпружиненных кнопок, фиксирующих спицы, что тоже не займет много времени. Прочная надежная конструкция выдержит частое использование в течение многих лет.

Шестнадцатиугольная форма софтбокса позволяет создать круглое ровное световое пятно, а также интересные блики на предметах или в глазах модели.


Байонет - Bowens

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Godox TL120-K4 kit комплект светодиодных осветителей
Арт. DAN-9154
Godox TL120-K4 kit комплект светодиодных осветителей
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Godox TL120-K4 kit комплект светодиодных осветителей.
Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit – это комплект, включающий в себя четыре легкие и компактные световые трубки Godox TL120, выдающие яркий световой поток мощностью до 30 Вт в режиме bi-color с цветовой температурой 2700~6500К или цветной световой поток режиме RGB/HIS/FX (спецэффектов), пульт дистанционного управления осветителями Godox RC-R9, аксессуары для крепления или подвешивания осветителей и кейс CB47 для хранения и транспортировки.Мобильное приложение Godox Light предоставляет доступ к дополнительным настройкам параметров устройства – в режиме Color picker цвет светового потока выбирается по фотографии.

-10 %147 790 ₽
133 010 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant VTP-04 телесуфлер для смартфона комлпект
Fotokvant VTP-04 телесуфлер для смартфона комлпект
Fotokvant VTP-04 телесуфлер для смартфона комлпект
Арт. DAN-4933
Fotokvant VTP-04 телесуфлер для смартфона комлпект
Наличие
в наличии 1-3 шт

Телесуфлер Fotokvant VTP-04.

Телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки. Текст отображается на тонированном стекле. В комплекте имеется держатель для планшета 142х86 мм максимум и держатель для смартфона 50х77 мм максимум. Может использоваться с цифровыми камерами.

10 710 ₽
В корзину
-10 %
Godox X2T-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony
Godox X2T-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony
Godox X2T-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony
Арт. DAN-8656
Godox X2T-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 6 ч

Godox X2T-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony. Предназначен для синхронизации работы затвора фотокамер Sony TTL со студийными или накамерными вспышками Godox, а также для управления режимами оригинальных вспышек Sony (совместно с приемником X1R-S).

-10 %4 890 ₽
4 400 ₽
В корзину
-10 %
Godox LD150R RGB светодиодный осветитель
Godox LD150R RGB светодиодный осветитель
Godox LD150R RGB светодиодный осветитель
Арт. DAN-9036
Godox LD150R RGB светодиодный осветитель
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Godox LD150R RGB светодиодный осветитель.

Мощность - 150 Вт. Цветовая температура - 2500-8500К. Аккумуляторная площадка V-mount. Возможность дистанционного управления по BlueTooth со смартфона, пульта ДУ 2.4 Ггц или пульта DMX. Кейс с наплечным ременём в комплекте.

-10 %90 790 ₽
81 710 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.