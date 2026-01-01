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GreenBean GB Gfi 1x4` (23290) софтбокс-стрипбокс 30х120 см

GreenBean GB Gfi 1x4` (23290) софтбокс-стрипбокс 30х120 см

GreenBean
Артикул: NVF-2729

GreenBean GB Gfi 1x4 (23290) – жаростойкий софтбокс, предназначен для использования со всеми источниками импульсного света и рассчитан на продолжительную работу с галогенными источниками постоянного света мощностью до 1000 Вт. Размер софтбокса 30х120 см.

Описание

Данный стрипбокс будет практически незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить узкий блик блик на поверхности какого-либо предмета. Серебряная внутренняя поверхность обеспечивает равномерный свет, поэтому стрипбокс может устанавливаться даже близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения. Байонет - Bowens.

Комплектация

 

     

     

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