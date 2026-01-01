GreenBean GB Gfi 1x4` (23290) софтбокс-стрипбокс 30х120 см

Описание

Данный стрипбокс будет практически незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить узкий блик блик на поверхности какого-либо предмета. Серебряная внутренняя поверхность обеспечивает равномерный свет, поэтому стрипбокс может устанавливаться даже близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения. Байонет - Bowens.