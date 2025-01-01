Grifon US-101K зонт-софтбокс купол на отражение 101 см

Москва: в наличии 1-3 шт Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon US 101K NVF-400 – зонт-софтбокс. Предназначен для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта. Внутренняя сторона просветная. Купол зонта имеет отражающую поверхность.

