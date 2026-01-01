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Grifon CB-05 клипса с винтовым зажимом
Grifon CB-05 клипса с винтовым зажимом

Grifon CB-05 клипса с винтовым зажимом

Grifon
Артикул: DAN-0146

Grifon CB-05 – клипса с винтовым зажимом. Используется для того, чтоб прижать фон к некой трубчатой конструкции или для фиксации пластикого фона на предметном столике.

Описание

Характеристики

  • Размеры зажимаемых труб,10–42 мм
  • Плоских предметов: до 35 мм
  • Вес: 270 гр

Предназначена для различных креплений, некоторые примеры:

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