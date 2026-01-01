Характеристики
- Размеры зажимаемых труб,10–42 мм
- Плоских предметов: до 35 мм
- Вес: 270 гр
Предназначена для различных креплений, некоторые примеры:
- Фон на перекладину
- Флаг для предметной съемки на стол
- Отражатель на стойку
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon CB-05 – клипса с винтовым зажимом. Используется для того, чтоб прижать фон к некой трубчатой конструкции или для фиксации пластикого фона на предметном столике.
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Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со студийной вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).
Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
Manfrotto 046MC – комплект держателей для установки бумажного фона с внутренним диаметром несущей трубы от 46 до 78 мм.
Крепятся на металлические кронштейны. В комплекте - металлическая цепь и гирька.