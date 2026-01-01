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-10 %
Godox SB-UFW120 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW120 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW120 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW120 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW120 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW120 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW120 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW120 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW120 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW120 быстроскладной октобокс с сотами

Godox SB-UFW120 быстроскладной октобокс с сотами

Godox
Артикул: DAN-7788

Godox SB-UFW120 быстроскладной октобокс с сотами.

Быстроскладной 8-секционный софтбокс зонтичного типа диаметром 120 см с тканевыми сотами в комплекте. Байонет Bowens.


Описание

Октобокс Godox SB-UFW120 – быстроскладной 8-секционный софтбокс зонтичного типа диаметром 120 см с тканевыми сотами в комплекте. Октобокс предназначен для использования совместно со студийными вспышками и осветителями с байонетом (кольцо байонета сменное, диаметром 145 мм). Подходит для использования не только с источниками света Godox, но и осветителями других производителей.

Октобоксы отлично подойдут для портретной или предметной съемки, где важна круглая форма светового пучка или естественный почти круглый блик на предмете или в глазах модели.

Благодаря большой площади окстобоксы позволяют получить мягкий светотеневой рисунок без резких переходов и теней на снимаемом объекте или фоне.

Закрытая конструкция октобокса исключает потери светового потока и паразитные блики во время съемки.

Внутренняя серебристая фактурная поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри октобокса.

Два белых полупрозрачных тканевых рассеивателя делают свет более мягким и равномерным.

Тканевые соты крепятся на липучку к внутреннему краю октобокса. Соты ограничивают световой поток и делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет усилить контраст в снимке.

Тент октобокса натягивается на легкий металлический каркас и раскрывается как зонт. Сборка не займет много времени – через пару минут октобокс будет готов к работе.

Установка на источник студийного света осуществляется через литой металлический адаптер байонетного соединения Bowens.

В сложенном виде легкий октобокс весом всего 2.1 кг упаковывается в чехол компактного размера 85x19x19 см. Комплект удобен для хранения и транспортировки.


Характеристики:

  • Диаметр - 120 см
  • Глубина - 53 см
  • Цвет отражающей поверхности - серебро
  • Байонет - Bowens
  • Материал спиц - металл
  • Размер ячеек - 5х5 см
  • Размер в сложенном виде с чехлом - 85x19x19 см
  • Вес с чехлом - 2.1 кг

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