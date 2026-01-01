Godox SB-UFW120 быстроскладной октобокс с сотами.

Описание

Октобокс Godox SB-UFW120 – быстроскладной 8-секционный софтбокс зонтичного типа диаметром 120 см с тканевыми сотами в комплекте. Октобокс предназначен для использования совместно со студийными вспышками и осветителями с байонетом (кольцо байонета сменное, диаметром 145 мм). Подходит для использования не только с источниками света Godox, но и осветителями других производителей.



Октобоксы отлично подойдут для портретной или предметной съемки, где важна круглая форма светового пучка или естественный почти круглый блик на предмете или в глазах модели.



Благодаря большой площади окстобоксы позволяют получить мягкий светотеневой рисунок без резких переходов и теней на снимаемом объекте или фоне.



Закрытая конструкция октобокса исключает потери светового потока и паразитные блики во время съемки.



Внутренняя серебристая фактурная поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри октобокса.



Два белых полупрозрачных тканевых рассеивателя делают свет более мягким и равномерным.



Тканевые соты крепятся на липучку к внутреннему краю октобокса. Соты ограничивают световой поток и делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет усилить контраст в снимке.



Тент октобокса натягивается на легкий металлический каркас и раскрывается как зонт. Сборка не займет много времени – через пару минут октобокс будет готов к работе.



Установка на источник студийного света осуществляется через литой металлический адаптер байонетного соединения Bowens.



В сложенном виде легкий октобокс весом всего 2.1 кг упаковывается в чехол компактного размера 85x19x19 см. Комплект удобен для хранения и транспортировки.





Характеристики: