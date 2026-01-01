Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель

Светодиодная панель изготовлена в легком алюминиевом корпусе. Ее мощность составляет 13 Вт. Применяется для создания креативного освещения для фото- или видеосъемки. Осветитель производит яркий цветной свет с регулируемым оттенком и насыщенностью по шкале HIS в режиме RGB, или сбалансированный белый свет с регулируемой цветовой температурой от 2500 до 8500K.
Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).
В режиме bi-color цветовая температура устанавливается в диапазоне от 2500 до 8500 К, от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100 процентов.
Осветитель имеет простой, интуитивно понятный интерфейс, а установленные настройки отображаются на небольшом, но ярком цифровом дисплее, расположенном на тыльной стороне.
Прибор может устанавливаться на штатив при помощи резьбовых отверстий 1/4", расположенного на корпусе осветителя и на выдвижном кронштейне, или крепиться в горячий башмак фотоаппарата через переходник-адаптер.
Уникальный выдвижной металлический кронштейн позволяет быстро установить осветитель в вертикальном или горизонтальном положении. Осветитель вращается в любой плоскости и надежно фиксируется в любом положении. Выдвинутый кронштейн также может служить рукояткой, чтобы удерживать осветитель в руке.
Питание осуществляется от встроенного литиевого аккумулятора емкостью 2100 мАч. Аккумулятор может заряжаться при помощи комплектного кабеля USB Type-C от компьютера, внешнего аккумулятора или от сети (сетевой адаптер приобретается дополнительно).
Характеристики:
- количество светодиодов - 150 шт (80 bi-color + 70 RGB)
- максимальная мощность - 13 Вт
- цветовая температура - 2500 - 8500 К
- создаваемая освещенность (0,5м) прибл. - 1700 люкс
- CRI - ≥97
- TLCI - ≥97
- регулировка мощности светового потока - 0-100 %
- режимы работы - Bi-color (CCT), RGB (HIS), 15 спецэффектов (40 разновидностей)
- встроенный аккумулятор - литиевый, 2100 мАч
- время непрерывной работы - прибл. 150 мин
- параметры зарядного устройства - =5В 1А или =5В 2А
- размер - 145х70х15 мм
- вес - 240 г