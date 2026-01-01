images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель

Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель

Godox
Артикул: DAN-5309

Накамерный светодиодный осветитель Godox RGB Mini Creative M1.

Накамерный светодиодный осветитель. Состоит из 150 светодиодов (40х2 bi-color + 70 RGB). Цветовая температура регулируется от 2500 до 8500 К, регулируемая мощность от 0 до 100 процентов. Режимы работы: bi-color, RGB(HIS), 15 спецэффектов (40 разновидностей световых сценариев таких как полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, режим светомузыки в реальном времени и др.). 

Описание

Светодиодная панель изготовлена в легком алюминиевом корпусе. Ее мощность составляет 13 Вт. Применяется для создания креативного освещения для фото- или видеосъемки. Осветитель производит яркий цветной свет с регулируемым оттенком и насыщенностью по шкале HIS в режиме RGB, или сбалансированный белый свет с регулируемой цветовой температурой от 2500 до 8500K. 

Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).

В режиме bi-color цветовая температура устанавливается в диапазоне от 2500 до 8500 К, от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100 процентов. 

Осветитель имеет простой, интуитивно понятный интерфейс, а установленные настройки отображаются на небольшом, но ярком цифровом дисплее, расположенном на тыльной стороне.

Прибор может устанавливаться на штатив при помощи резьбовых отверстий 1/4", расположенного на корпусе осветителя и на выдвижном кронштейне, или крепиться в горячий башмак фотоаппарата через переходник-адаптер.

Уникальный выдвижной металлический кронштейн позволяет быстро установить осветитель в вертикальном или горизонтальном положении. Осветитель вращается в любой плоскости и надежно фиксируется в любом положении. Выдвинутый кронштейн также может служить рукояткой, чтобы удерживать осветитель в руке.

Питание осуществляется от встроенного литиевого аккумулятора емкостью 2100 мАч. Аккумулятор может заряжаться при помощи комплектного кабеля USB Type-C от компьютера, внешнего аккумулятора или от сети (сетевой адаптер приобретается дополнительно).

Характеристики:

  • количество светодиодов - 150 шт (80 bi-color + 70 RGB)
  • максимальная мощность - 13 Вт
  • цветовая температура - 2500 - 8500 К
  • создаваемая освещенность (0,5м) прибл. - 1700 люкс
  • CRI - ≥97
  • TLCI - ≥97
  • регулировка мощности светового потока - 0-100 %
  • режимы работы - Bi-color (CCT), RGB (HIS), 15 спецэффектов (40 разновидностей)
  • встроенный аккумулятор - литиевый, 2100 мАч
  • время непрерывной работы - прибл. 150 мин
  • параметры зарядного устройства - =5В 1А или =5В 2А
  • размер - 145х70х15 мм
  • вес - 240 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Wansen BS-0710-841326 Ruby ​​Red шелковый фон 70×100 см кумачовый
Wansen BS-0710-841326 Ruby ​​Red шелковый фон 70×100 см кумачовый
Wansen BS-0710-841326 Ruby ​​Red шелковый фон 70×100 см кумачовый
Арт. DAN-9379
Wansen BS-0710-841326 Ruby ​​Red шелковый фон 70×100 см кумачовый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Wansen BS-0710-841326 Ruby ​​Red шелковый фон 70x100 см кумачовый.

Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок. 

360 ₽
В корзину
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Арт. NVF-9342
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant BFL-150 - люминесцентная лампа мощностью 150 Вт, под патрон E27.

Лампа энергосберегающая. Предназначена для комплектов и наборов осветителей с соответствующими параметрами для фото- и видеосъемки. Цветовая температура - 5500К, которая соответствует дневному освещению. Размер лампы: 260х70 мм. Подходит для Fotokvant RLH-1, а также Fotokvant RLH-2U

1 620 ₽
В корзину
Boya BY-WM4 Pro-К4 двухканальный беспроводной микрофон устройств Apple
Boya BY-WM4 Pro-К4 двухканальный беспроводной микрофон устройств Apple
Boya BY-WM4 Pro-К4 двухканальный беспроводной микрофон устройств Apple
Арт. DAN-7815
Boya BY-WM4 Pro-К4 двухканальный беспроводной микрофон устройств Apple
Наличие
более 10 шт

Boya BY-WM4 Pro-K4 — одна из модификаций популярной беспроводной радиосистемы BY-WM4 PRO от компании BOYA. Эта модель специально разработана для работы с устройствами Apple оснащеннымиLightning разъемом.В данной модели появилась возможность выбора моно и стерео режимов работы (при использовании 2-х передатчиков).Представляет собой 2,4ГГц двухканальный беспроводной микрофон нового поколения, с возможностью записи двух источником звука прямо на смартфоны, планшеты, камеры DSLR, видеокамеры, ПК и пр.

5 990 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Арт. NVF-9145
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

250 ₽
В корзину
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Арт. DAN-3627
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Наличие
в наличии 1-3 шт

Телесуфлер Pixaero Mobus это компактный телесуфлер для оперативной съемки даже на смартфон или экшн-камеру. Работает с телефонами от 4" до 6,5". Допустимая ширина телефона от 5,2 до 10,2 см. По длине ограничений нет. Имеется резьба для крепления на штатив или селфи-палку. Размер зеркала 12х10,5 см. Совместим с IOS и Android.

12 990 ₽
В корзину
Wansen BS-0710-841347 Pure White шелковый фон 70×100 см серебристо-белый
Wansen BS-0710-841347 Pure White шелковый фон 70×100 см серебристо-белый
Wansen BS-0710-841347 Pure White шелковый фон 70×100 см серебристо-белый
Арт. DAN-9354
Wansen BS-0710-841347 Pure White шелковый фон 70×100 см серебристо-белый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Wansen BS-0710-841347 Pure White шелковый фон 70x100 см серебристо-белый.

Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.

360 ₽
В корзину
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Арт. NVF-9002
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.

Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.

160 ₽
В корзину
QZSD Q333 штатив 167 см с видеоголовой
QZSD Q333 штатив 167 см с видеоголовой
QZSD Q333 штатив 167 см с видеоголовой
Арт. DAN-2923
QZSD Q333 штатив 167 см с видеоголовой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Штатив QZSD Q333 с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 5 кг. Максимальная высота - 167 см.

6 140 ₽
В корзину

Видео

Как сочетать вспышку с солнечным светом
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Секреты аккумулятора Canon LP-E17 и LP-E6NH - подделки, копии, пустышки, повербанки и лайфхаки
Секреты аккумулятора Canon LP-E17 и LP-E6NH - подделки, копии, пустышки, повербанки и лайфхаки
Виктория Ивлева
Виктория Ивлева
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.