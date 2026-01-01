Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель

Описание

Светодиодная панель изготовлена в легком алюминиевом корпусе. Ее мощность составляет 13 Вт. Применяется для создания креативного освещения для фото- или видеосъемки. Осветитель производит яркий цветной свет с регулируемым оттенком и насыщенностью по шкале HIS в режиме RGB, или сбалансированный белый свет с регулируемой цветовой температурой от 2500 до 8500K.

Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).

В режиме bi-color цветовая температура устанавливается в диапазоне от 2500 до 8500 К, от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100 процентов.

Осветитель имеет простой, интуитивно понятный интерфейс, а установленные настройки отображаются на небольшом, но ярком цифровом дисплее, расположенном на тыльной стороне.

Прибор может устанавливаться на штатив при помощи резьбовых отверстий 1/4", расположенного на корпусе осветителя и на выдвижном кронштейне, или крепиться в горячий башмак фотоаппарата через переходник-адаптер.

Уникальный выдвижной металлический кронштейн позволяет быстро установить осветитель в вертикальном или горизонтальном положении. Осветитель вращается в любой плоскости и надежно фиксируется в любом положении. Выдвинутый кронштейн также может служить рукояткой, чтобы удерживать осветитель в руке.

Питание осуществляется от встроенного литиевого аккумулятора емкостью 2100 мАч. Аккумулятор может заряжаться при помощи комплектного кабеля USB Type-C от компьютера, внешнего аккумулятора или от сети (сетевой адаптер приобретается дополнительно).

Характеристики: