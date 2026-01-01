Godox QR-P150T софтбокс параболический быстроскладной

Арт. DAN-9417

Fotokvant KPP-16 пластина с зажимом-адаптером 16 мм мама.

Студийная пластина повышенной крепости для стационарной установки оборудования на потолок или стену. Крепление шпигот под стандартный студийный держатель-палец типа "мама" 5/8". Не рекомендуется монтаж на гипсокартон без дополнительного усиления стены или потолка.

Размеры пластины - 150х80х4 мм. Отверстия под монтаж - 6 и 8 мм. Высота шпигота - 6 см, диаметр под оборудование - 5/8". Вес - 570 гр.