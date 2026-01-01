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-10 %
Godox QR-P150T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P150T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P150T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P150T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P150T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P150T софтбокс параболический быстроскладной

Godox QR-P150T софтбокс параболический быстроскладной

Godox
Артикул: OLE-3241

Быстроскладной параболический октобокс диаметром 150 см и глубиной 70,2 см. Байонет Bowens. Отражающая серебристая внутренняя часть и съемные внутренний и передний тканевые рассеиватели, которые можно использовать по отдельности и вместе.

Описание

Характеристики:

  • Размеры 70,2х150 см
  • Вес 2,386 кг

Комплектация

  • Софтбокс QR-P120T ×1
  • Передний тканевый рассеиватель ×1
  • Внутренний тканевый рассеиватель ×1
  • Сумка ×1

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