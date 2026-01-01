Godox QR-P150T софтбокс параболический быстроскладной

Характеристики:
- Размеры 70,2х150 см
- Вес 2,386 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Быстроскладной параболический октобокс диаметром 150 см и глубиной 70,2 см. Байонет Bowens. Отражающая серебристая внутренняя часть и съемные внутренний и передний тканевые рассеиватели, которые можно использовать по отдельности и вместе.
Характеристики:
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