Godox QR-P120T софтбокс параболический быстроскладной

Характеристики:
- Размеры 29,8х60 см
- Вес 0,771 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Быстроскладной параболический октобокс диаметром 120 см и глубиной 29,8 см. Байонет Bowens. Отражающая серебристая внутренняя часть и съемные внутренний и передний тканевые рассеиватели, которые можно использовать по отдельности и вместе.
Характеристики:
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