Godox QR-P120T софтбокс параболический быстроскладной

Арт. DAN-5901

до конца распродажи 3 дн, 1 ч

Стойка QZSD LS-32-3A, высота - 240 см.

Легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 84 см), удобна в транспортировке. Максимальная нагрузка - 6 кг.